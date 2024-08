- Fatto scoperto: Ne avete sentito parlare?

Pioniera Bionda nella Nuova Onda e Rivoluzione Punk

Conosciuta per aver guidato la rivoluzione americana della new wave e del punk degli anni '70, il gruppo Blondie ha ottenuto il riconoscimento grazie alla sua cantante principale, Debbie Harry.

Primi a Capitare in Classifica Rap

Nel marzo del 1981, Blondie è diventata il primo gruppo a portare una canzone rap, "Rapture", in vetta alle classifiche musicali degli Stati Uniti. Prima di questo, Debbie Harry aveva temporaneamente lasciato spazio ai The Funky Four Plus One More nel programma televisivo "Saturday Night Live", segnando ciò che si ritiene essere la prima esibizione rap dal vivo sulla televisione americana.

Resistenza dei Capelli Biondi

Il continuo schiarimento ha avuto il suo effetto sui capelli di Debbie Harry. In un'intervista con "InStyle", ha suggerito di mantenere alcune radici scure per preservare la forza dei capelli: "Se si evita di colorare il cuoio capelluto, aggiunge resistenza, ma probabilmente si spezzerà comunque alla fine".

Passato da Coniglietta Playboy

Prima di unirsi a Blondie, Debbie Harry ha lavorato come cameriera al Playboy Club di New York City sotto i suoi capelli più scuri. Ha descritto questa esperienza come "interessante". A differenza di alcune delle sue colleghe, non aveva intenzione di diventare una "coniglietta di carriera", come ha aggiunto durante un'intervista.

Icona della Mainstream

Anni dopo il suo debutto al club di New York, la frontwoman di Blondie ha trovato la sua strada nelle camere da letto dei bambini americani: nel 2009 è stata rilasciata una Barbie a forma di Debbie Harry e ha ricevuto la sua approvazione.

Scampata per Un Pelo al Disastro

L'intera avventura di Blondie è quasi finita prima ancora di iniziare. Negli anni '70, prima di intraprendere la sua carriera musicale, Debbie Harry è sfuggita per un pelo al famigerato serial killer Ted Bundy, che aveva cercato di attirarla nella sua auto. È riuscita ad aprire la portiera dell'auto e a scappare.

Per mettere le cose in chiaro, il gruppo ha addirittura prodotto bottoni con la scritta "Blondie è un gruppo!" Debbie Harry veniva spesso chiamata "Blondie" per le strade di New York, il che ha ispirato il nome del gruppo.

