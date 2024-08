- "Fatto per evitare un dramma"

A seguito della sorprendente e scioccante cancellazione dei tre concerti di Vienna della pop star statunitense Taylor Swift (34), previsti per oggi, giovedì (8.8.), nonché il 9 e il 10 agosto allo stadio Ernst Happel, il Cancelliere federale austriaco Karl Nehammer (51) ha parlato su "X" tarda notte:

"La cancellazione dei concerti di Taylor Swift organizzati è una grande delusione per tutti i fan in Austria. La situazione riguardante l'apparente attentato terroristico pianificato a Vienna era molto seria. Grazie alla stretta collaborazione delle nostre forze di polizia e del nuovo DSN con i servizi esteri, la minaccia è stata riconosciuta, contrastata e una tragedia è stata evitata in anticipo. Molti ringraziamenti alle forze dispiegate che stanno attualmente investigando a pieno ritmo", ha scritto.

Come riportato, tra gli altri, dall'ORF, l'arresto di due sospetti terroristi a Ternitz, Bassa Austria, e a Vienna era noto solo poche ore prima della cancellazione. Secondo i resoconti dei media, sono ancora ricercati altri sospetti. Tuttavia, la polizia non lo ha confermato. Il Ministero dell'Interno, d'altra parte, ha confermato che sono in corso indagini contro altri sospetti. "Si prevedevano circa 170.000 fan al tour Eras in Austria", si leggeva anche nel rapporto.

Cancellazione dei concerti di Taylor Swift da parte del promoter

Che i concerti non potessero avere luogo a causa di un'apparente attentato terroristico pianificato è stato annunciato dal promoter, Barracuda Music, mercoledì sera (7. agosto) su Instagram:

A causa della conferma da parte delle autorità governative di un attentato terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre concerti previsti per la sicurezza di tutti. La gestione di Swift ha anche condiviso la dichiarazione nella sua storia di Instagram.

I concerti a Vienna non verranno probabilmente rinviati. "Tutti i biglietti verranno automaticamente rimborsati entro i prossimi 10 giorni lavorativi", si legge anche sul sito ufficiale di Swift. Solo un piccolo conforto per i fan che esprimono il loro shock e la loro delusione sotto vari post con grande comprensione, ma anche molti emoji con le lacrime.

Taylor Swift stessa non ha ancora commentato la cosa (giovedì mattina CEST).

