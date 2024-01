Fatti rapidi sul vaiolo

Tipi di vaiolo variola major

Ordinario - più comune, 85% dei casiModificato - lieve e si verifica in coloro che sono stati vaccinatiPiatto - si verifica più frequentemente nei bambini e di solito è fataleEmorragico - si verifica più frequentemente negli adulti; è grave e di solito fatale

Ilvaiolo si trasmette attraverso il contatto prolungato faccia a faccia o il contatto diretto con fluidi corporei infetti o oggetti contaminati.

Insetti e animali non trasmettono il vaiolo.

Ilperiodo di incubazione è in media di circa 10-14 giorni (ma può variare da 7 a 19 giorni) dopo l'esposizione. In questo periodo i soggetti non sono contagiosi.

I sintomi iniziali comprendono febbre alta, affaticamento e dolori alla testa e alla schiena. Un'eruzione cutanea caratteristica, evidente su viso, braccia e gambe, segue in due o tre giorni. L'eruzione inizia con lesioni rosse piatte che evolvono con la stessa velocità. Le lesioni diventano piene di pus e iniziano a formare croste all'inizio della seconda settimana. Si formano croste che si separano e cadono dopo circa tre o quattro settimane.

La maggior parte dei pazienti affetti da vaiolo guarisce, ma la morte sopraggiunge nel 30% dei casi.

Anni'50 - In tutto il mondo si registrano 15 milioni di casi di vaiolo all'anno.

1977- L'ultimo caso di vaiolo naturale nel mondo si verifica in Somalia.

1979- Il vaiolo soddisfa i criteri per l'eradicazione non avendo casi naturali per due anni.

1980 - L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia l'eradicazione ufficiale del vaiolo.

2008 - Secondo uno studio pubblicato sull'American Journal of Medicine, "i ricercatori hanno scoperto che la protezione a vita si ottiene con una sola vaccinazione, anche quando questa è avvenuta ben 88 anni fa".

2014 - Sei fiale contenenti il virus del vaiolo vengono trovate in un magazzino inutilizzato del campus della Food and Drug Administration di Bethesda, nel Maryland. Test successivi dimostrano che almeno due delle fiale, risalenti al 1954, contengono il virus vivo. Esistono solo due depositi autorizzati per le scorte di variola, il virus che causa il vaiolo: il Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e il Russian State Research Center of Virology and Biotechnology di Koltsovo.

2016 - Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, il più antico campione conosciuto del virus variola che causa il vaiolo è stato trovato nel DNA di una mummia di bambino del XVII secolo, in una cripta sotto una chiesa lituana. La scoperta accorcia la cronologia di quanto tempo il vaiolo possa aver afflitto gli esseri umani.

2018 - LaFDA statunitense annuncia l'approvazione del primo farmaco per il trattamento del vaiolo. L'approvazione del TPOXX, un trattamento antivirale a piccole molecole della SIGA Technologies Inc. è stata accelerata a causa delle preoccupazioni legate al bioterrorismo e all'armamento dei virus.

Nelle persone esposte al vaiolo, il vaccino può ridurre la gravità o prevenire la malattia se somministrato entro tre o quattro giorni dall'esposizione.

L'esposizione all'agente patogeno vaccino contenuto nel vaccino può causare complicazioni gravi in rari casi. Le persone più a rischio sono quelle con un sistema immunitario compromesso e quelle con alcune patologie della pelle che possono essere più sensibili al virus del vaccino.

La maggior parte degli americani sotto i 40 anni non è stata vaccinata. L'ultimo caso di vaiolo negli Stati Uniti risale al 1949 e la vaccinazione di routine è stata interrotta nel 1972. Alcuni medici e militari sono ancora vaccinati.

