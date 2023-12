Americani attualmente detenuti

Fatti rapidi sugli americani detenuti

Cina

MarkSwidan13 novembre2012 - Swidan, un uomo d'affari texano, viene arrestato dalla polizia cinese con l'accusa di spaccio di droga mentre si trova nella sua stanza d'albergo a Dongguan.

2013 - Swidan viene processato e si dichiara non colpevole.

2019 - Condannato per produzione e traffico di droga dal Tribunale intermedio del popolo di Jiangmen, nella provincia meridionale del Guangdong, e condannato a morte con due anni di sospensione.

13 aprile 2023 - La Corte intermedia del popolo di Jiangmen respinge l'appello di Swidan e conferma la pena di morte.

Kai Li Settembre 2016 - Kai Li, cittadino naturalizzato statunitense nato in Cina, viene arrestato mentre fa visita a dei parenti a Shanghai.

Luglio 2018 - Viene condannato a 10 anni di carcere per spionaggio a seguito di un processo segreto tenutosi nell'agosto 2017.

Iran

Karan VafadariDicembre2016 - La famiglia di Karan Vafadari annuncia che Karan e sua moglie, Afarin Niasari, sono stati trattenuti all'aeroporto di Teheran a luglio. Vafadari, iraniano-americano, e Niasari, titolare di carta verde, gestivano una galleria d'arte a Teheran.

Marzo 2017 - Vafadari e Niasari sonoaccusati di "tentativo di rovesciare la Repubblica islamica e reclutamento di spie attraverso le ambasciate straniere".

Gennaio 2018 - Vafadari viene condannato a 27 anni di carcere. Niasari è condannato a 16 anni.

Luglio 2018 - Vafadari e Niasari vengono rilasciati su cauzione in attesa delle sentenze della corte d'appello.

Russia

PaulWhelan28dicembre2018 - Paul Whelan, del Michigan, marine in pensione e direttore della sicurezza aziendale, viene arrestato con l'accusa di spionaggio. La sua famiglia afferma che si trovava a Mosca per partecipare a un matrimonio.

3 gennaio 2019 - Il suo avvocato, Vladimir Zherebenkov, dichiara alla CNN che Whalen è stato formalmente accusato di spionaggio.

22 gennaio 2019 - All'udienza preliminare, a Whelan viene negata la libertà su cauzione. L'avvocato di Whelan, Zherebenkov, dichiara alla CNN che Whelan è stato trovato in possesso di materiale classificato quando è stato arrestato a Mosca.

15 giugno 2020 - Whelan viene condannato per spionaggio a 16 anni di carcere.

8 agosto 2021 - L'agenzia di stampa statale TASS riferisce che Whelan è stato rilasciato dall'isolamento nella colonia penale di Mordovia dove era detenuto.

EvanGershkovich30 marzo2023 - Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, viene arrestato dalle autorità russe e accusato di spionaggio. Il Wall Street Journal respinge le accuse di spionaggio.

3 aprile 2023 - L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce che Gershkovich ha presentato ricorso contro il suo arresto.

7 aprile 2023 - Gershkovich viene formalmente accusato di spionaggio.

10 aprile 2023 - Il Dipartimento di Stato americano designa ufficialmente Gershkovich come detenuto ingiustamente dalla Russia.

18 aprile 2023 - Il Tribunale di Mosca respinge il suo appello per modificare i termini della sua detenzione. Gershkovich continuerà a essere detenuto in un centro di detenzione preventiva nella famigerata prigione di Lefortovo fino al 29 maggio.

Arabia Saudita

Walid FitaihiNovembre2017 - Il dottor Walid Fitaihi, doppio cittadino statunitense-saudita, viene trattenuto all'hotel Ritz Carlton di Riyadh insieme ad altri importanti sauditi, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Howard Cooper. Fitaihi viene poi trasferito in prigione.

Luglio 2019 - Fitaihi viene rilasciato su cauzione.

8 dicembre 2020 - Fitaihi viene condannato a sei anni di carcere per accuse che includono l'ottenimento della cittadinanza statunitense senza autorizzazione.

14 gennaio 2021 - Una corte d'appello saudita conferma la condanna di Fitaihi, ma riduce la pena a 3,2 anni e sospende il resto del periodo di detenzione. Fitaihi deve ancora affrontare un divieto di viaggio e il congelamento dei beni.

Siria

Austin TiceAgosto2012 - Tice scompare mentre sta facendo un reportage nei pressi della capitale siriana, Damasco. Il governo siriano non ha mai riconosciuto di avere Tice in custodia.

Settembre 2012 - Emerge online un video di 43 secondi che mostra Tice in prigionia di quello che la sua famiglia descrive come un "insolito gruppo di apparenti jihadisti".

Majd KamalmazFebbraio2017 - Kamalmaz viene arrestato a un posto di blocco a Damasco. Il governo siriano non ha mai riconosciuto che Kamalmaz è sotto la sua custodia.

Americani precedentemente detenuti

Cuba

Alan GrossDicembre2009 - Alan Gross viene imprigionato mentre lavora come subappaltatore in un progetto dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale volto a diffondere la democrazia. Le sue azioni sono considerate illegali dalle autorità cubane. È accusato di aver cercato di creare connessioni Internet illegali sull'isola. Gross afferma di aver cercato di aiutare la comunità ebraica a connettersi a Internet e di non essere una minaccia per il governo.

12 marzo 2011 - Gross viene riconosciuto colpevole e condannato a 15 anni di carcere per crimini contro lo Stato cubano.

11 aprile 2014 - Termina lo sciopero della fame iniziato la settimana precedente nel tentativo di convincere gli Stati Uniti e Cuba a risolvere il suo caso.

17 dicembre 2014 - Gross viene rilasciato nell'ambito di un accordo con Cuba che apre la strada a un'importante revisione della politica statunitense nei confronti dell'isola.

Egitto

16 dipendenti di ONG americaneDicembre2011 - Le autorità egiziane effettuano 17 incursioni negli uffici di 10 organizzazioni non governative. La Procura generale egiziana sostiene che le incursioni erano parte di un'indagine su presunti finanziamenti esteri illegali ricevuti dai gruppi e che questi operavano senza una regolare licenza.

5 febbraio 2012 - Quarantatré persone sono state processate da un tribunale penale egiziano con l'accusa di finanziamento estero illegale, nell'ambito di un giro di vite in corso sulle ONG. Tra gli imputati americani c'è Sam LaHood, direttore nazionale dell'International Republican Institute e figlio del Segretario ai Trasporti statunitense Ray LaHood.

15 febbraio 2012 - Il Dipartimento di Stato americano conferma che gli americani detenuti sono 16 e non 19 come annunciato dal governo egiziano.

20 febbraio 2012 - Ilsenatore della Carolinadel SudLindsey Graham e il senatore dell'Arizona John McCain incontrano al Cairo i principali leader militari e politici egiziani.

1 marzo 2012 - Alcuni dei 43 detenuti, tra cui attivisti americani, norvegesi, tedeschi, serbi e palestinesi, lasciano il Cairo dopo aver pagato una cauzione di due milioni di sterline egiziane.

20 aprile 2012 - La CNN apprende che i funzionari egiziani hanno presentato all'Interpol un avviso di arresto globale per alcuni degli americani coinvolti nel processo alle ONG.

4 giugno 2013 - Secondo il quotidiano statale Al Ahram,un tribunale egiziano condanna gli operatori delle ONG: 27 in contumacia a pene di cinque anni, 11 a pene detentive sospese di un anno e altri cinque a pene di due anni non sospese. Solo un americano è rimasto in Egitto per combattere le accuse, ma anche lui è partito dopo che il tribunale ha annunciato la sua condanna.

Iran

Laureati dellaUC-Berkeley31luglio2009 - Tre laureati dell'Università della California a Berkeley, Sarah Shourd di Oakland, California, Shane Bauer, di Emeryville, California, e Joshua Fattal, di Cottage Grove, Oregon, vengono arrestati in Iran dopo aver fatto un'escursione lungo il confine non marcato tra Iran e Iraq, nella regione curda dell'Iraq settentrionale.

11 agosto 2009 - L'Iraninvia una notifica formale all'ambasciatore svizzero che i tre escursionisti americani sono stati trattenuti. La Svizzera rappresenta gli interessi diplomatici degli Stati Uniti in Iran, dal momento che Stati Uniti e Iran non hanno relazioni diplomatiche.

Ottobre 2009 - Il governo iraniano permette a un diplomatico svizzero di visitare gli escursionisti nella prigione di Evin.

9 novembre 2009 - L'Iran accusa i tre di spionaggio.

9 marzo 2010 - Le famiglie dei tre escursionisti detenuti parlano per telefono con gli escursionisti per la prima volta da quando sono stati incarcerati.

20 maggio 2010 - Le madri dei detenuti possono visitare i loro figli.

21 maggio 2010 - Alle madri viene concessa una seconda visita e gli escursionisti detenuti parlano pubblicamente per la prima volta in una conferenza stampa controllata dal governo.

5 agosto 2010 - Emerge la notizia che a Shourd vengono negate le cure mediche.

14 settembre 2010 - Shourd viene rilasciato per motivi umanitari su cauzione di 500.000 dollari.

19 settembre 2010 - Shourd parla pubblicamente alla stampa a New York.

27 novembre 2010 - Due giorni dopo il Giorno del Ringraziamento, Fattal e Bauer possono chiamare a casa per la seconda volta. Ogni telefonata dura circa cinque minuti.

6 febbraio 2011 - Inizia il processo a Fattal e Bauer. Shourd non ha risposto alla convocazione del tribunale per tornare a presentarsi al processo.

4 maggio 2011 - Shourd annuncia che non tornerà a Teheran per affrontare le accuse di spionaggio.

20 agosto 2011 - Fattal e Bauer vengono condannati a cinque anni per spionaggio e a tre anni per ingresso illegale, secondo la TV di Stato. Hanno 20 giorni per fare appello.

14 settembre 2011 - Un diplomatico occidentale comunica alla CNN che un funzionario omanita è in viaggio verso Teheran per aiutare a negoziare il rilascio di Fattal e Bauer. L'Oman ha contribuito al rilascio di Shourd nel 2010.

21 settembre 2011 - Fattal e Bauer vengono rilasciati su cauzione di 500.000 dollari ciascuno e la loro pena viene commutata. Il 25 settembre tornano negli Stati Uniti.

SaeedAbedini26settembre2012 - Secondo l'American Center for Law and Justice, Saeed Abedini, un pastore cristiano americano nato in Iran e residente in Idaho, è detenuto in Iran. Secondo il gruppo, le accuse di Abedini derivano dalla sua conversione al cristianesimo dall'Islam 13 anni fa e dalle sue attività con le chiese domestiche in Iran.

Gennaio 2013 - Abedini viene condannato a otto anni di carcere con l'accusa di aver tentato di minare il governo iraniano.

16 gennaio 2016 - L'Iran rilascia quattro prigionieri statunitensi, tra cui Abedini, Amir Mirzaei Hekmati e Jason Rezaian, in cambio della clemenza di sette iraniani imprigionati negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni.

Amir Mirzaei HekmatiAgosto2011 - Amir Mirzaei Hekmati si reca in Iran per visitare dei parenti e, secondo la sua famiglia, viene arrestato dalle autorità. Il suo arresto non viene reso pubblico per mesi.

17 dicembre 2011 - Il Ministero dell'Intelligence iraniano dichiara di aver arrestato un iraniano-americano che lavorava come agente della CIA, secondo quanto riportato dalla TV di Stato Press TV.

18 dicembre 2011 - L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Fars trasmette un video in cui un giovane dice di chiamarsi Hekmati e di essersi arruolato nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti e di aver lavorato con ufficiali iracheni.

19 dicembre 2011 - Il Dipartimento di Stato americano conferma l'identità dell'uomo detenuto in Iran e ne chiede l'immediato rilascio.

20 dicembre 2011 - La famiglia di Hekmati afferma che è stato arrestato ad agosto mentre era in visita ai parenti in Iran. La famiglia afferma di aver taciuto l'arresto su sollecitazione dei funzionari iraniani che avevano promesso il suo rilascio.

27 dicembre 2011 - Inizia il processo a Hekmati in Iran. Secondo l'agenzia di stampa Fars, Hekmati è entrato in Iran con l'intenzione di infiltrarsi nel sistema di intelligence del Paese per accusare l'Iran di coinvolgimento in attività terroristiche.

9 gennaio 2012 - Un'agenzia di stampa iraniana riferisce che Hekmati è stato condannato per "aver lavorato per un Paese nemico", oltre che per l'appartenenza alla CIA e per "aver tentato di accusare l'Iran di coinvolgimento nel terrorismo". Viene condannato a morte.

5 marzo 2012 - Un tribunale iraniano respinge la condanna a morte di Hekmati emessa da un tribunale inferiore e ordina un nuovo processo. Hekmati rimane in carcere.

Settembre 2013 - In una lettera al Segretario di Stato americano John Kerry, Hekmati afferma che la sua confessione è stata ottenuta sotto costrizione.

11 aprile 2014 -La sorella diHekmaticomunica alla CNN che Hekmati è stato condannato in Iran da un tribunale segreto per "collaborazione pratica con il governo statunitense" e condannato a 10 anni di carcere.

16 gennaio 2016 - L'Iranrilascia quattro prigionieri statunitensi, tra cui Hekmati, Abedini e Jason Rezaian, in cambio della clemenza di sette iraniani incriminati o detenuti negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni.

JasonRezaian24 luglio2014 - Il Washington Post riferisce che il corrispondente e capo ufficio a Teheran Jason Rezaian, sua moglie Yeganeh Salehi e due giornalisti freelance sono stati arrestati il 22 luglio 2014. Un funzionario iraniano ha confermato alla CNN che il gruppo è trattenuto dalle autorità.

29 luglio 2014 - L'Iran rilascia una delle tre persone detenute insieme a Rezaian, come riferisce alla CNN una fonte vicina alla famiglia del detenuto rilasciato. Secondo la fonte, il detenuto rilasciato è il marito di un fotoreporter iraniano-americano che rimane in custodia con Rezaian e sua moglie.

20 agosto 2014 - Il Washington Post riferisce che il fotoreporter detenuto con Rezaian a luglio è stato rilasciato. Su richiesta della sua famiglia, il Post rifiuta di pubblicare il suo nome.

6 ottobre 2014 - Secondo il Washington Post, la moglie di Rezaian, Yeganeh Salehi, è stata rilasciata su cauzione.

6 dicembre 2014 - Secondo il quotidiano, durante una sessione di 10 ore in tribunale a Teheran, Rezaian viene ufficialmente accusato di reati non specificati.

20 aprile 2015 - Secondo il Washington Post, Rezaian è accusato di spionaggio e di altri gravi reati tra cui "collaborazione con un governo ostile" e "propaganda contro l'establishment".

11 ottobre 2015 - I media statali iraniani riferiscono che Rezaian è stato giudicato colpevole, ma non vengono forniti dettagli sulla sua condanna o sulla pena. Il suo processo si sarebbe svolto tra maggio e agosto.

22 novembre 2015 - Un tribunale iraniano condanna Rezaian al carcere. La durata della sentenza non viene specificata.

16 gennaio 2016 - L'Iran rilascia quattro prigionieri statunitensi, tra cui Rezaian, Hekmati e Abedini, in cambio della clemenza di sette iraniani incriminati o detenuti negli Stati Uniti per violazione delle sanzioni.

1 maggio 2018 - Entra alla CNN come analista di affari globali.

Reza "Robin"Shahini11 luglio2016 - Reza "Robin" Shahini, residente a San Diego, viene arrestato mentre è in visita alla famiglia a Gorgan, in Iran. Shahini ha la doppia cittadinanza statunitense e iraniana.

Ottobre 2016 - Shahini viene condannato a 18 anni di carcere.

15 febbraio 2017 - Inizia uno sciopero della fame per protestare contro la sentenza.

3 aprile 2017 - Il Centro per i diritti umani in Iran afferma che Shahini è stato rilasciato su cauzione in attesa della sentenza della corte d'appello.

Luglio 2018 - Una causa civile intentata contro il governo iraniano per conto di Shahini indica che Shahini è tornato negli Stati Uniti.

XiyueWang16 luglio2017 - L'agenzia di stampa semiufficiale Fars News, citando una dichiarazione video del portavoce giudiziario iraniano Gholamhossein Mohseni-Ejheie, riferisce che un cittadino statunitense è stato condannato a 10 anni di carcere dopo essere stato condannato per spionaggio. L'Università di Princeton ha identificato l'uomo come Xiyue Wang, nato in Cina, cittadino americano e laureato in storia. Secondo un comunicato dell'università, Wang è stato arrestato in Iran l'estate scorsa mentre svolgeva ricerche accademiche in relazione alla sua tesi di dottorato.

7 dicembre 2019 - La Casa Bianca annuncia che Wang è stato rilasciato e sta tornando negli Stati Uniti. L' Iran ha rilasciato Wang in uno scambio di prigionieri, in coordinamento con gli Stati Uniti che hanno liberato uno scienziato iraniano di nome Massoud Soleimani.

MichaelWhite8 gennaio2019 - La madre di Michael White, Joanne White, ha dichiarato alla CNN di averne denunciato la scomparsa quando a luglio non è tornato al lavoro in California, dopo essersi recato in Iran per visitare la sua ragazza.

9 gennaio 2019 - Bahram Ghasemi, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, afferma che White "è stato arrestato nella città di Mashhad qualche tempo fa, e pochi giorni dopo il suo arresto il governo statunitense è stato informato dell'arresto attraverso l'Ambasciata svizzera a Teheran". Ghasemi nega le accuse che White, veterano della Marina statunitense, sia stato maltrattato in prigione.

Marzo 2019 - White viene condannato a 13 anni di carcere con l'accusa di aver insultato la Guida Suprema Ayatollah Seyyed Ali Khamenei e per aver pubblicato pubblicamente immagini private, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Mark Zaid.

19 marzo 2020 - White viene rilasciato sotto la custodia dell'Ambasciata svizzera in permesso medico. Una condizione per il rilascio è che rimanga in Iran.

4 giugno 2020 - White viene rilasciato, secondo la madre di White e una persona che ha familiarità con le trattative.

Baquer e Siamak NamaziOttobre2015 - Siamak Namazi, un uomo d'affari con sede a Dubai e con doppia cittadinanza statunitense e iraniana, viene trattenuto mentre fa visita a parenti a Teheran.

Febbraio 2016 - Baquer Namazi, ex funzionario dell'UNICEF e padre di Siamak Namazi, viene arrestato, come afferma la moglie Effie Namazi su Facebook. È un iraniano-americano.

Ottobre 2016 - Gli uomini vengono condannati a 10 anni di carcere e a una multa di 4,8 milioni di dollari, secondo il canale ufficiale iraniano IRINN. I funzionari iraniani affermano che cinque persone sono state condannate per "aver collaborato con i nemici dell'Iran", un eufemismo governativo che di solito implica la collaborazione con gli Stati Uniti.

28 gennaio 2018 - A BaquerNamazi viene concesso un permesso di quattro giorni dal governo iraniano, dopo essere stato dimesso da un ospedale iraniano. I familiari di Namazi affermano che l'81enne era stato ricoverato d'urgenza il 15 gennaio a seguito di un forte calo della pressione sanguigna, di un battito cardiaco irregolare e di un grave esaurimento delle energie. È la quarta volta che Namazi viene trasferito in ospedale nell'ultimo anno. A settembre era stato sottoposto a un intervento d'urgenza al cuore per l'installazione di un pacemaker.

Febbraio 2018 - Baquer Namazi viene rilasciato in permesso medico temporaneo.

Febbraio 2020 - IlTribunale rivoluzionarioiranianocommuta la pena di Baquer Namazi in una pena scontata e il divieto di viaggiare nei suoi confronti viene revocato.

Maggio 2020 - Secondo la famiglia, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) impone un nuovo divieto di viaggio a Baquer Namazi, impedendogli di lasciare il Paese.

26 ottobre 2021 - Baquer Namazi viene sottoposto a un intervento chirurgico per eliminare "un'ostruzione pericolosa per la vita in una delle arterie principali del suo cervello, scoperta alla fine del mese scorso", afferma il suo avvocato in un comunicato.

1 ottobre 2022 - Baquer Namazi viene rilasciato dalla detenzione e gli viene permesso di lasciare l'Iran "per sottoporsi a cure mediche all'estero", secondo una dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric.

9 marzo 2023 - In un'intervista alla CNN dall'interno della prigione iraniana di Evin,SiamakNamazi chiede al Presidente Joe Biden di mettere "la libertà di americani innocenti al di sopra della politica" e di intensificare gli sforzi per ottenere il suo rilascio.

18 settembre 2023 - Siamak Namazi viene liberato, insieme ad altri quattro americani, nell'ambito di un accordo più ampio che prevede lo sblocco da parte degli Stati Uniti di 6 miliardi di dollari in fondi iraniani.

Corea del Nord

Kenneth BaeL'11dicembre2012, funzionari statunitensi confermano che il cittadino americano Kenneth Bae è detenuto in Corea del Nord da oltre un mese.

30 aprile 2013 - LaCorte Suprema della Corea del Nord condanna Bae a 15 anni di lavori forzati per "atti ostili" contro il Paese.

11 ottobre 2013 - Bae incontra la madre in Corea del Nord.

20 gennaio 2014 - Viene rilasciata una dichiarazione in cui Bae afferma di aver commesso un "grave crimine" contro la Corea del Nord. Qualsiasi dichiarazione rilasciata da Bae durante la prigionia viene sanzionata dal governo nordcoreano. Il Paese ha una lunga storia di false confessioni.

7 febbraio 2014 - Il Dipartimento di Stato annuncia che Bae è stato trasferito da un ospedale a un campo di lavoro.

8 novembre 2014 - Il Dipartimento di Stato annuncia che Bae e Matthew Miller sono stati rilasciati e stanno tornando a casa.

JeffreyFowle6giugno2014 - LaCoreadel Nord annuncia di aver arrestato il cittadino statunitense Jeffrey Edward Fowle, entrato nel Paese come turista ad aprile. Fowle faceva parte di un gruppo turistico ed è stato trattenuto a metà maggio dopo aver lasciato una bibbia in un ristorante.

30 giugno 2014 - La Corea del Nord dichiara di voler perseguire Fowle e un altro turista americano detenuto, Matthew Miller, accusandoli di "perpetrare atti ostili".

21 ottobre 2014 - Un alto funzionario del Dipartimento di Stato comunica alla CNN che Fowle è stato rilasciato e sta tornando a casa.

AijalonGomes25gennaio2010 - Aijalon Mahli Gomes, di Boston, è detenuto in Corea del Nord dopo aver attraversato il Paese illegalmente dalla Cina.

7 aprile 2010 - Viene condannato a otto anni di lavori forzati e al pagamento di una multa di 70 milioni di won nordcoreani, pari a circa 600.000 dollari.

10 luglio 2010 - Gomes viene ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio.

25-27 agosto 2010 - L'exPresidente degli Stati UnitiJimmy Carter arriva in Corea del Nord, con la speranza di negoziare il rilascio di Gomes.

27 agosto 2010 - Carter e Gomes lasciano Pyongyang dopo che a Gomes è stata concessa l'amnistia per motivi umanitari.

Kim Dong ChulOttobre2015 - Kim Dong Chul, cittadino naturalizzato americano, viene preso in custodia dopo aver presumibilmente incontrato una fonte per ottenere una chiavetta USB e una fotocamera utilizzate per raccogliere segreti militari. Nel gennaio 2016, Kim ottiene da funzionari nordcoreani il permesso di parlare con la CNN e chiede che gli Stati Uniti o la Corea del Sud lo salvino.

25 marzo 2016 - Un funzionario nordcoreano comunica alla CNN che Kim ha confessato le accuse di spionaggio.

29 aprile 2016 - Un funzionario nordcoreano comunica alla CNN che Kim è stato condannato a 10 anni di lavori forzati per sovversione e spionaggio.

9 maggio 2018 - Trump annuncia che Kim Dong Chul, Kim Hak-song e Kim Sang Duk, noto anche come Tony Kim, sembrano essere in buona salute e stanno tornando negli Stati Uniti con il Segretario di Stato Mike Pompeo.

10 maggio 2018 - I tre detenuti americani liberati arrivano alla Joint Base Andrews Air Force Base nel Maryland.

KimHak-song7 maggio2017 - L'agenzia statale Korean Central News Agency riferisce che il cittadino statunitense Kim Hak-song è stato detenuto in Corea del Nord il 6 maggio perché sospettato di "atti ostili" contro il regime. Il regime descrive Kim come "un uomo che stava facendo affari in relazione al funzionamento dell'Università di Scienza e Tecnologia di Pyongyang".

9 maggio 2018 - Trump annuncia che Kim Hak-song, Kim Dong Chul e Kim Sang Duk, noto anche come Tony Kim, sembrano essere in buona salute e stanno tornando negli Stati Uniti con il Segretario di Stato Mike Pompeo.

10 maggio 2018 - I tre detenuti americani liberati arrivano alla Joint Base Andrews Air Force Base nel Maryland.

Kim SangDuk22 aprile2017 - Ilcittadino statunitense Kim Sang Duk, noto anche come Tony Kim, viene trattenuto dalle autorità all'aeroporto internazionale di Pyongyang per motivi sconosciuti. Kim ha insegnato per diverse settimane all'Università di Scienza e Tecnologia di Pyongyang.

3 maggio 2017 - L'agenzia statale Korean Central News Agency riferisce che Kim è accusato di aver tentato di rovesciare il governo.

9 maggio 2018 - Trump annuncia che Tony Kim, Kim Hak-song e Kim Dong Chul sembrano essere in buona salute e tornano negli Stati Uniti con il Segretario di Stato Mike Pompeo.

10 maggio 2018 - I tre detenuti americani liberati arrivano alla Joint Base Andrews Air Force Base nel Maryland.

Euna Lee e Laura LingMarzo2009 - Le giornaliste Euna Lee e Laura Ling vengono arrestate mentre realizzano un reportage dal confine tra Corea del Nord e Cina per la società californiana Current Media.

4 giugno 2009 - Vengono condannate a 12 anni di carcere con l'accusa di essere entrate illegalmente nel Paese per condurre una campagna diffamatoria.

4 agosto 2009 - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si reca a Pyongyang in missione umanitaria privata per contribuire al loro rilascio.

5 agosto 2009 - Lee e Ling vengono graziati e rilasciati.

Matthew Miller 25 aprile 2014 - L'agenzia di stampa nordcoreana riferisce che Matthew Todd Miller è stato preso in custodia il 10 aprile. Secondo la KCNA, Miller è entrato in Corea del Nord in cerca di asilo e ha fatto il giro del suo visto turistico.

30 giugno 2014 - LaCoreadel Norddichiara di voler perseguire Miller e un altro turista americano detenuto, Jeffrey Fowle, accusandoli di "perpetrare atti ostili".

14 settembre 2014 - Secondo i media statali, Miller viene condannato per aver commesso "atti ostili" alla Corea del Nord e condannato a sei anni di lavori forzati.

8 novembre 2014 - Il Dipartimento di Stato annuncia che Miller e Kenneth Bae sono stati rilasciati e stanno tornando a casa.

MerrillNewman26 ottobre2013 - Merrill Newman di Palo Alto, California, è detenuto in Corea del Nord, secondo la sua famiglia. Pochi minuti prima della partenza del suo aereo, Newman viene allontanato dal volo dalle autorità nordcoreane.

22 novembre 2013 - Il Dipartimento di Stato americano afferma che la Corea del Nord ha confermato ai diplomatici svedesi di trattenere un cittadino americano. Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di confermare l'identità del cittadino, per questioni di privacy, ma la famiglia di Newman afferma che il veterano della guerra di Corea e consulente finanziario in pensione è detenuto da ottobre.

30 novembre 2013 - LaKCNA riferisce che Newman ha presentato le sue scuse al popolo della Corea del Nord: "Dopo aver ucciso tanti civili e soldati (nordcoreani) e aver distrutto oggetti strategici nella RPDC durante la guerra di Corea, ho commesso atti offensivi indelebili contro il governo della RPDC e il popolo coreano". La sua dichiarazione termina con: "Se tornerò negli Stati Uniti, racconterò le vere caratteristiche della RPDC e la vita che il popolo coreano sta conducendo".

7 dicembre 2013 - Newman torna negli Stati Uniti, arrivando all'aeroporto internazionale di San Francisco. L'agenzia di stampa statale della Corea del Nord riferisce che Newman è stato rilasciato per motivi "umanitari".

Eddie Yong SuJun14aprile2011 - La KCNA riferisce che il cittadino statunitense Eddie Yong Su Jun è stato arrestato nel novembre 2010 ed è stato indagato per aver commesso un reato contro la Corea del Nord. Non vengono forniti dettagli sul presunto reato.

27 maggio 2011 - Dopo la visita in Corea del Nord della delegazione statunitense che comprende l'inviato speciale per i diritti umani della Corea del Nord, Robert King, e il vice assistente amministratore dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, Jon Brause, Yong Su Jun viene rilasciato.

Otto FrederickWarmbier2gennaio2016 - OttoFrederick Warmbier, studente universitario dell'Università della Virginia, viene detenuto in Corea del Nord dopo essere stato accusato di "atto ostile" contro il governo.

29 febbraio 2016 - Il governo nordcoreano rilascia un video in cui Warmbier si scusa per aver commesso, secondo le sue stesse parole, "il crimine di togliere uno slogan politico dall'area di detenzione del personale dell'hotel internazionale Yanggakdo". Non è noto se Warmbier sia stato costretto a parlare.

16 marzo 2016 - Warmbier viene condannato a 15 anni di lavori forzati per crimini contro lo Stato, come riferisce un funzionario nordcoreano alla CNN.

13 giugno 2017 - Warmbier viene trasportato negli Stati Uniti con un volo medico all'University of Cincinnati Medical Center. Lì i medici affermano che ha subito gravi danni cerebrali. I medici affermano che Warmbier non mostra segni attuali di botulismo, che i funzionari nordcoreani sostengono abbia contratto dopo il processo.

19 giugno 2017 - La famiglia di Warmbier rilascia una dichiarazione di morte.

26 aprile 2018 - Igenitori di Warmbier presentano una causa per morte ingiusta contro il governo nordcoreano, accusando il regime del Paese di aver torturato e ucciso il figlio, secondo quanto riferito dagli avvocati della famiglia.

24 dicembre 2018 - Ungiudice federale di Washington assegna ai genitori di Warmbier più di mezzo miliardo di dollari nella causa per morte ingiusta contro il governo nordcoreano. La Corea del Nord non ha risposto alla causa - il parere è stato reso come una cosiddetta "sentenza di default" - e il Paese non ha beni liberi negli Stati Uniti per i quali la famiglia potrebbe avanzare una richiesta di risarcimento.

Russia

Trevor Reed2019- Secondo l'agenzia di stampa statale TASS e la famiglia di Reed, Trevor Reed, in visita a una fidanzata di lunga data, viene preso in custodia dopo una notte di forti bevute. La polizia ha riferito all'agenzia di stampa statale RIA-Novosti che Reed è stato coinvolto in un alterco con due donne e un'unità di polizia giunta sul posto in seguito a denunce di disordini. La polizia sostiene che Reed ha opposto resistenza all'arresto, ha aggredito il conducente, ha colpito un altro poliziotto, ha fatto sbandare l'auto afferrando il volante e ha creato una situazione di pericolo sulla strada, ha dichiarato RIA.

30 luglio 2020 - Reed viene condannato a nove anni di carcere per aver messo in pericolo "la vita e la salute" degli agenti di polizia russi.

1 aprile 2021 - I genitori di Reed rivelano che il figlio ha prestato servizio come guardia presidenziale dei Marines sotto l'amministrazione Obama - un fatto che, secondo loro, ha spinto la Russia a prenderlo di mira.

27 aprile 2022 - Reed viene rilasciato in uno scambio di prigionieri.

14 giugno 2022 - Reed comunica alla CNN di aver presentato una petizione alle Nazioni Unite (ONU), dichiarando che la Russia ha violato il diritto internazionale con la sua detenzione e il suo cattivo trattamento.

BrittneyGriner17febbraio2022 - La due volte medaglia d'oro olimpica di pallacanestro e stella della WBNA Brittney Griner viene presa in custodia dopo un controllo doganale all'aeroporto di Sheremetyevo. Le autorità russe hanno detto che Griner aveva olio di cannabis nel suo bagaglio e l'hanno accusata di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti, un reato che secondo il governo russo è punibile fino a 10 anni di carcere.

7 luglio 2022 - Griner si dichiara colpevole di accuse di droga in un tribunale russo.

4 agosto 2022 - Griner viene dichiarata colpevole di contrabbando di droga con intento criminale e condannata da un tribunale russo a 9 anni di carcere e a una multa di un milione di rubli (circa 16.400 dollari).

25 ottobre 2022 - In un'udienza d'appello, un giudice russo lascia inalterato il verdetto della Griner, confermando la sua condanna per contrabbando di droga e riducendo solo leggermente la pena di nove anni di carcere.

9 novembre 2022 - L'avvocato di Griner comunica alla CNN che la ragazza verrà trasferita in una colonia penale russa dove dovrà scontare il resto della pena.

8 dicembre 2022 - Il Presidente degli Stati Uniti Biden annuncia che Griner è stata rilasciata dalla detenzione russa e sta tornando a casa.

Turchia

Serkan GolgeLuglio2016 - Mentre è in vacanza in Turchia, Serkan Golge viene arrestato e accusato di avere legami con il movimento gulenista. Golge è un fisico della NASA di 37 anni con doppia cittadinanza turca e statunitense.

8 febbraio 2018 - Golge viene condannato a 7,5 anni di carcere.

Settembre 2018 - Un tribunale turco riduce la pena detentiva di Golge a cinque anni.

29 maggio 2019 - Il Dipartimento di Stato annuncia che Golge è stato rilasciato.

Andrew BrunsonOttobre2016 - Andrew Brunson, originario del North Carolina, viene arrestato a Smirne, sulla costa egea della Turchia, dove è pastore della Izmir Resurrection Church. Brunson, pastore evangelico presbiteriano, viene in seguito accusato di complotto per rovesciare il governo turco, turbativa dell'ordine costituzionale e spionaggio.

Marzo 2018 - Un'incriminazione formale accusa Brunson di spionaggio e di avere legami con organizzazioni terroristiche.

12 ottobre 2018 - Brunson viene condannato a tre anni e un mese di carcere, ma viene rilasciato in base alla pena scontata.

Venezuela

Timothy HallettTracy24aprile2013 - Timothy Hallett Tracy, di Los Angeles, viene arrestato all'aeroporto di Caracas, secondo Reporter senza frontiere. Tracy si era recato in Venezuela per realizzare un documentario sulla divisione politica che attanaglia il Paese.

25 aprile 2013 - In un discorso televisivo, il neoeletto Presidente Nicolas Maduro dichiara di aver ordinato l'arresto di Tracy per "aver finanziato gruppi violenti".

27 aprile 2013 - Tracyviene formalmente accusato di cospirazione, associazione a delinquere e uso di documenti falsi.

5 giugno 2013 - Tracyviene rilasciato dal carcere ed espulso dal Venezuela.

JoshuaHolt26 maggio2018 - Joshua Holt e sua moglie venezuelana, Thamara Holt, vengono rilasciati dal Venezuela. I due erano detenuti lì dal 2016. L'americano si era recato in Venezuela per sposare Thamara nel 2016 e poco dopo era stato accusato dal governo venezuelano di aver accumulato armi e di aver tentato di destabilizzare il governo. È stato detenuto per quasi due anni senza processo.

"Citgo 6"

Novembre 2017 - Dopo essere arrivati a Caracas, in Venezuela, per un incontro d'affari improvvisato, Tomeu Vadell e altri cinque dirigenti della Citgo - Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano e Jose Angel Pereira - vengono arrestati e detenuti con l'accusa di appropriazione indebita e corruzione. Citgo è la filiale statunitense della compagnia venezuelana di petrolio e gas naturale PDVSA. Cinque dei sei uomini sono cittadini statunitensi; uno è residente permanente negli Stati Uniti.

Dicembre 2019 - I "Citgo 6" vengono trasferiti dal centro di detenzione, dove sono detenuti senza processo da oltre due anni, agli arresti domiciliari.

5 febbraio 2020 - Vengono trasferiti dagli arresti domiciliari alla prigione, poche ore dopo l'incontro del leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

30 luglio 2020 - Due degli uomini - Cárdenas e Toledo - vengono rilasciati agli arresti domiciliari dopo una visita umanitaria a Caracas dell'ex governatore del New Mexico Bill Richardson e di un team di negoziatori non governativi.

27 novembre 2020 - I sei dirigenti petroliferi vengono giudicati colpevoli e condannati a pene comprese tra gli 8 e i 13 anni di carcere.

30 aprile 2021 - Gli uomini vengono rilasciati dal carcere agli arresti domiciliari.

16 ottobre 2021 - I "6 della Citgo", tutti agli arresti domiciliari, vengono prelevati dal servizio di intelligence del Paese SEBIN, poche ore dopo l'estradizione di Alex Saab, finanziere colombiano vicino a Maduro.

8 marzo 2022 - Cardenasè uno dei due detenuti rilasciati. L'altro, Jorge Alberto Fernandez, un cittadino cubano-statunitense detenuto in Venezuela dal febbraio 2021, era accusato di terrorismo per aver trasportato un piccolo drone domestico. I rilasci avvengono dopo un tranquillo viaggio a Caracas di una delegazione del governo statunitense.

1 ottobre 2022 - Il Presidente degli Stati Uniti Biden annuncia il rilascio e il ritorno di Toledo, Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano e Pereira.

Matthew Heath

Settembre 2020 - Viene arrestato e accusato di terrorismo in Venezuela.

20 giugno 2022 - La famiglia di Heath dichiara che ha tentato il suicidio. "Siamo a conoscenza di notizie secondo cui un cittadino statunitense è stato ricoverato in ospedale in Venezuela", afferma un portavoce del Dipartimento di Stato. "Per motivi di privacy, non abbiamo ulteriori commenti".

1 ottobre 2022 - Il Presidente degli Stati Uniti Biden annuncia il rilascio e il ritorno di Heath.

Airan Berry e Luke Denman

4 maggio 2020 - Ilpresidente venezuelano Nicolas Maduro dichiara che due "mercenari" americani sono stati arrestati dopo un fallito tentativo di colpo di stato per catturarlo e destituirlo. Maduro identifica gli americani catturati come Luke Denman, 34 anni, e Airan Berry, 41 anni. Alla televisione di Stato, Maduro brandisce quelli che sostiene essere i passaporti e le patenti di guida statunitensi dei due uomini, insieme a quelle che dice essere le loro carte d'identità per Silvercorp, una società di servizi di sicurezza con sede in Florida.

5 maggio 2020 - Denman appare alla TV di Stato venezuelana. Viene mostrato mentre guarda direttamente la telecamera e racconta il suo ruolo nell'"aiutare i venezuelani a riprendere il controllo del loro Paese".

7 agosto 2020 - I procuratori annunciano che Berry e Denman sono stati condannati a 20 anni di carcere.

20 dicembre 2023 - Viene annunciato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per garantire il rilascio di 10 americani, tra cui Berry e Denman, detenuti in Venezuela.

Fonte: edition.cnn.com