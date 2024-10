Fatti giornalieri per il 30 settembre: Le conseguenze di Helene, gli sviluppi in Medio Oriente, il dibattito presidenziale, l'inferno della fabbrica chimica, la missione SpaceX

1. L'uragano Helene

La regione sud-orientale degli Stati Uniti sta lottando contro i danni causati dall'uragano Helene, che ha colpito la Florida come il più potente uragano mai registrato nella regione della Big Bend il giovedì scorso. Helene ha seminato distruzione e attraversato vari stati, causando almeno 95 morti. Milioni di persone sono ancora senza elettricità, e gli officiali avvertono che potrebbe passare una settimana o più prima che l'energia venga ripristinata in alcune aree. Le Carolina hanno subito alluvioni persistenti per giorni, trasformando le strade in canali, rendendo scarpe gli elementi essenziali e mettendo a dura prova le risorse statali. Il presidente Joe Biden pianifica di visitare alcune delle aree colpite più tardi questa settimana, scegliendo un momento che non interferisca con le operazioni di risposta alle emergenze, secondo la Casa Bianca.

2. Medio Oriente

Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira un incrocio di Beirut oggi, segnando la prima volta dentro i limiti di Beirut dal 7 ottobre. L'attacco è stato eseguito dopo che Israele ha assassinato il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah. Israele ha ampliato i suoi attacchi contro Hezbollah in Libano e i Houthis in Yemen, suscitando preoccupazioni per un conflitto regionale, con Hezbollah che promette di continuare a combattere nonostante le perdite nei ranghi superiori. Il presidente Joe Biden sta facendo tutto il possibile per evitare un conflitto totale nel Medio Oriente. Prima della morte di Nasrallah, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto una proposta di cessate il fuoco sponsorizzata dagli Stati Uniti.

3. Debito Vicepresidenziale

Il governatore del Minnesota Tim Walz e il senatore dell'Ohio JD Vance si preparano per un debito cruciale martedì, cinque settimane prima delle elezioni. Questo potrebbe segnare l'ultimo dibattito della campagna del 2024, un evento senza precedenti nelle elezioni presidenziali contemporanee, poiché l'ex presidente Donald Trump si rifiuta di partecipare a qualsiasi dibattito avviato dalla vicepresidente Kamala Harris, compreso un incontro proposto da CNN per il 23 ottobre. Con le tensioni che aumentano mentre ci si avvicina alla fine della campagna, il voto anticipato in corso in diversi stati e lo scontro tra i candidati alla vicepresidenza martedì a New York, questo rappresenta una delle ultime opportunità importanti per fare una campagna convincente per i rispettivi biglietti. Il dibattito sarà trasmesso da CBS e inizierà alle 21:00 ET.

4. Incendio in una pianta chimica

Un incendio in una pianta chimica della Georgia domenica ha scatenato evacuazioni, raccomandazioni di restare al chiuso e chiusure di autostrade. L'incendio è scoppiato sul tetto della BioLab a Conyers, in Georgia, a circa 50 km a est di Atlanta. Le autorità hanno menzionato che una testa di sprinkler difettosa ha incontrato una sostanza reattiva all'acqua, generando una colonna. L'incendio è stato spento domenica sera, ma il fumo potrebbe essere visibile per diversi giorni, secondo gli officiali, che hanno anche rivelato che gli studi sulla qualità dell'aria hanno indicato la liberazione della sostanza nociva cloro dalla struttura.

5. SpaceX

Dopo un soggiorno di un mese sulla Stazione Spaziale Internazionale, due astronauti della Boeing Starliner sono ora vicini a imbarcarsi sul capsule SpaceX Crew Dragon che li riporterà a casa. Il capsule SpaceX Crew Dragon, designato come missione Crew-9 da NASA per trasportare gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore indietro sulla Terra dopo la decisione pericolosa di abbandonare il Starliner, si è agganciato alla ISS circa alle 17:30 ET domenica. Williams e Wilmore sono previsti per tornare a casa non prima di febbraio.

IN MEMORIAM

Il cantante e attore Kris Kristofferson è morto serenamente nella sua casa alle Hawaii sabato. Aveva 88 anni. Conosciuto per aver scritto canzoni come “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” e “Me and Bobby McGee”, ha anche recitato in film con Barbara Streisand in “A Star Is Born” e Ellen Burstyn in “Alice Doesn’t Live Here Anymore”.

CONTO GIORNALIERO

Circa 6.500 persone hanno partecipato ieri al più grande evento di Haka di massa, mentre la Nuova Zelanda è riuscita a stabilire il record mondiale per il maggior numero di persone che eseguono la tradizionale performance Māori. La partecipazione ha superato il precedente record della Francia di 4.028, stabilito nel 2014.

Numerosi individui si sono uniti al massiccio haka ad Auckland, in Nuova Zelanda, con l'obiettivo di battere il record esistente.

CITAZIONE INSPIRATIVA DI OGGI

"Mi propongo di stupire il mondo."

— Choi Soon-hwa, un'80enne aspirante che mira a diventare la concorrente più anziana a partecipare al concorso Miss Universe. Oggi, Choi si sfiderà con altre 31 concorrenti per la corona di Miss Universe Korea, oltre alla possibilità di rappresentare la Corea del Sud nella finale di Miss Universe a Mexico in novembre.

PREVISIONI METEOROLOGICHE DI OGGI

Clicca qui per verificare le previsioni meteorologiche del tuo luogo

INFINE ...

Gli ufficiali stanno ora indagando sui contenuti delle acque reflue degli americani per monitorare la diffusione del Covid-19. Questa mappa di test delle acque reflue ti fornirà informazioni sullo stato attuale del tuo stato.

