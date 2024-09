Fatti giornalieri del 23 settembre: Elezioni presidenziali, situazione in Medio Oriente, incidente con armi da fuoco a Birmingham, arresto del governo federale, sviluppi dello Sri Lanka

Ecco cosa altro devi sapere per Ottenere la Situazione e Continuare la Tua Giornata.

1. Elezioni presidenziali

L'ex Presidente Donald Trump ha dichiarato di non immaginare di candidarsi di nuovo nel 2028 se non avrà successo a novembre. "Non lo vedo affatto", ha detto Trump in un'intervista con Sharyl Attkisson. Trump avrebbe 82 anni il giorno delle elezioni del 2028. Nel frattempo, la Vicepresidente Kamala Harris ha accettato l'invito di CNN per il dibattito del 23 ottobre, sfidando Trump a un altro confronto. L'ex Presidente ha argomentato che era "troppo tardi" per avere altri dibattiti perché gli americani hanno iniziato a votare per le elezioni del 2024. Questo mentre Trump rimane coinvolto in ciò che CNN senior political data reporter Harry Enten ha descritto domenica come la più stretta corsa presidenziale dal stretto successo del democratico John F. Kennedy contro il vicepresidente Richard Nixon.

2. Medio Oriente

Israele sta lanciando ampi attacchi contro i bersagli di Hezbollah in Libano, ha dichiarato oggi l'esercito israeliano, dopo un weekend che ha visto gli scambi più intensi tra le due parti dal'inizio della guerra di Gaza. Israele ha invitato i civili a lasciare le aree in cui opera Hezbollah, avvertendo che presto intraprenderà "precisi attacchi" contro il gruppo militante sostenuto dall'Iran in tutto il Libano. Nel frattempo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta valutando un piano per espellere tutti i palestinesi dalla striscia di Gaza del nord per assediare Hamas e costringere la liberazione degli ostaggi. Il piano non specifica quando i civili potranno fare ritorno.

3. Sparatoria a Birmingham

Sabato sera, diverse persone hanno aperto il fuoco in un'area affollata di Birmingham, in Alabama, uccidendo quattro persone e ferendone 17. La polizia ha descritto la sparatoria come un "colpo mirato" che ha sorpreso molte persone nel fuoco incrociato di proiettili. Sono state recuperate più di 100 cartucce dal luogo dell'incidente a Five Points South, un'area animata nota per i suoi ristoranti, nightclub, bar e locali musicali vicino al campus dell'Università dell'Alabama a Birmingham e downtown. Senza sospetti in custodia, il Dipartimento di Polizia di Birmingham sta collaborando con l'FBI e altre agenzie per indagare, invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

4. Shutdown del governo

Il Presidente della Camera Mike Johnson ha presentato domenica un disegno di legge di bilancio che eviterà uno shutdown del governo se verrà approvato da entrambe le Camere del Congresso entro il 30 settembre, data di scadenza del finanziamento. Tuttavia, anche con un potenziale accordo per evitare un'interruzione del finanziamento, il solito processo per fermare le funzioni non essenziali del governo per tutti i dipartimenti e le agenzie federali sta per iniziare, ha informato un funzionario dell'amministrazione CNN. Se i legislatori non approveranno un disegno di legge di finanziamento, milioni di lavoratori federali e personale militare ne saranno colpiti. Gli shutdown precedenti hanno anche comportato la chiusura temporanea di alcune strutture dei parchi nazionali e dei monumenti, hanno minacciato l'assistenza nutrizionale per gli americani a basso reddito e hanno causato ritardi nei voli.

5. Sri Lanka

Gli elettori dello Sri Lanka hanno eletto come nuovo presidente Anura Kumara Dissanayake, un candidato di sinistra che ha promesso di combattere la corruzione e rafforzare la fragile ripresa economica del paese asiatico dopo la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni. Dissanayake, 55 anni, ha guidato dalla prima all'ultima fase del conteggio dei voti, battendo il presidente uscente Ranil Wickremesinghe e il leader dell'opposizione Sajith Premadasa. Ha promesso una serie di riforme importanti e ha giurato di sciogliere il parlamento entro 45 giorni dal suo insediamento. Circa il 75% dei 17 milioni di elettori ha votato, secondo la commissione elettorale.

IN MEMORIAM

Eugene "Mercury" Morris, due volte campione del Super Bowl con i Miami Dolphins, è morto, ha annunciato suo figlio domenica. Aveva 77 anni. Conosciuto per la sua velocità e il dinamico gioco di corsa, Morris ha corso un career-high di 1.000 yard e 12 touchdown durante la storica stagione senza sconfitte del Super Bowl nel 1972. La stagione successiva, Morris ha corso 954 yard e 10 touchdown per aiutare Miami a vincere due titoli del Super Bowl consecutivi.

2,2 miliardi di dollariQuesta è la cifra che le catene cinematografiche negli Stati Uniti e in Canada stanno investendo in una strategia di rinnovamento per attirare più spettatori. Un gruppo di rappresentanza delle principali 8 catene, come AMC Entertainment, Regal Cinemas e Cinemark, ha rivelato questo piano di rinnovamento multimilionario, che include l'aggiornamento di 21.000 schermi e l'ottimizzazione di ogni aspetto dell'esperienza cinematografica, dalle pubblicità al cibo e persino a sedili più lussuosi.

"Questo autunno definirà il corso di questo conflitto."

— Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando domenica mentre si recava negli Stati Uniti dove è previsto che presenti il suo piano per sconfiggere la Russia a Presidente Joe Biden e ad altri alleati internazionali.

OGGI IL TEMPO

Il voto mobile potrebbe essere l'onda del futuro per le elezioni USA?Tusk Philanthropies, un'organizzazione non-profit, ha condotto trial di "voto mobile" per le elezioni in sette stati e ha osservato significativi progressi nella partecipazione elettorale. Immaginano che il voto tramite codice QR diventi presto un'opzione più diffusa.

