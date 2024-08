- Fatti e cifre chiave sull'evento

I Giochi Olimpici si avviamo alla conclusione. Con un potenziale stunt di Tom Cruise (62) e diversi concerti, la cerimonia di chiusura di domenica (11 agosto) promette di essere spettacolare come lo show di apertura del 26 luglio. Mentre l'evento sportivo si conclude a Parigi, gli atleti avranno l'ultima occasione per festeggiare prima che la fiamma olimpica venga spenta.

Come si svolgerà la Cerimonia di Chiusura

La cerimonia di chiusura dei 33esimi Giochi Olimpici inizia alle 21:00 al Stade de France. Le celebrazioni si apriranno con l'ingresso del Presidente francese Emmanuel Macron (46) e del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach (70). Elementi chiave dell'evento includono la parata degli atleti e la consegna della bandiera al comitato da Los Angeles, che ospiterà i Giochi nel 2028.

Secondo il sito ufficiale olimpico, lo spettacolo presenterà "più di cento acrobati, ballerini e artisti del circo". La performance sarà accompagnata da una "banda originale", con lo stadio che si trasformerà in una "grande sala da concerti", hanno promesso gli organizzatori. Il palcoscenico, di 2.800 metri quadrati, sottolinea l'ampiezza dell'evento. Come lo show di apertura, il concetto è di Thomas Jolly (42). Un trailer offre ai telespettatori un primo assaggio.

Tom Cruise consegnerà la Bandiera?

Lo spettacolo artistico non è l'unica attrazione: secondo i resoconti dei media, la bandiera verrà consegnata dalla superstar Tom Cruise. L'attore è previsto per scendere in corda doppia dal tetto dello stadio, alto 42 metri. Dopo questa manovra audace, verrà mostrato un video registrato in cui Cruise attraversa Parigi in motocicletta con la bandiera nel bagaglio. Durante il suo viaggio verso Los Angeles, tenterà poi un salto con il paracadute sull'iconico Hollywood sign. Infine, è previsto che consegni la bandiera a diversi atleti.

Atti Musicali per la Celebrazione

La celebrazione promette anche musicalmente. Dopo le esibizioni delle pop star Lady Gaga (38) e Céline Dion (56), ulteriori atti internazionali sono previsti per animare l'evento. Secondo le fonti di "Variety", la cantante Billie Eilish (22), la band rock Red Hot Chili Peppers e il rapper Snoop Dogg (52) si esibiranno alla cerimonia. Le loro esibizioni saranno in parte registrate e in parte dal vivo.

Oltre alle star internazionali, due atti francesi fanno parte della lineup musicale. Il duo elettronico Air e la band indie-pop Phoenix sono previsti per esibirsi alla cerimonia di chiusura, secondo "Variety". Ciò è stato confermato al magazine del settore da Thierry Reboul, responsabile dell'organizzazione delle cerimonie.

Vedere in TV e Essere Lì di Persona

Gli appassionati di sport possono vedere l'evento su ZDF. Dalle 20:15, il canale trasmetterà da Parigi in TV e in streaming live. Chi vuole esserci di persona ha ancora la possibilità. I prezzi dei biglietti partono da 250 euro, secondo il sito di vendita. I Giochi Olimpici del 2022 si concluderanno ufficialmente alle 23:15.

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, che promette di essere spettacolare come lo show di apertura, è prevista per le 21:00 al Stade de France. Durante questo evento, la superstar Tom Cruise è prevista per consegnare la bandiera al comitato di Los Angeles in modo audace, comprese la discesa in corda doppia dal tetto dello stadio e un salto con il paracadute sull'Hollywood sign.

Come parte degli atti musicali per la celebrazione, star internazionali come Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg sono previsti per esibirsi alla cerimonia di chiusura, insieme agli atti francesi Air e alla band indie-pop Phoenix.

Leggi anche: