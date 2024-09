Fatman Scoop, un famoso rapper americano, ha incontrato la sua morte in questo modo.

Fatman Scoop, apparentemente in ottima salute, è crollato improvvisamente sul palco durante un concerto a Connecticut alla fine di agosto. Successivamente, il famoso rapper statunitense ha spirato in un ospedale poco dopo. Recenti sviluppi hanno ora rivelato la causa sottostante del suo decesso.

"Accendere la festa" - queste sono state le ultime parole di Fatman Scoop prima di accasciarsi sul palco durante un concerto a Connecticut il 31 agosto. È stato dichiarato morto poco dopo. Dopo quasi un mese di speculazioni sulla morte del 56enne, la verità è finalmente emersa.

Secondo fonti come Fox News, il rapper, noto come Isaac Freeman III, è morto a causa di ipertensione e malattia cardiovascolare aterosclerotica. Questa condizione si verifica quando il cuore deve affrontare una resistenza elevata per un periodo prolungato. Questa condizione, causata da una pressione sanguigna costantemente elevata, può portare a complicazioni cardiache come insufficienza cardiaca, aritmie cardiache, ictus e morte cardiaca improvvisa.

"Spirito sano e vivace"

Rimane sconosciuto se l'artista in sovrappeso fosse a conoscenza del suo problema di salute. Dopo l'incidente, la sua gestione ha dichiarato che Fatman Scoop stava prosperando in ottima salute e alto morale solo pochi giorni prima. Aveva consumato una bevanda energetica prima dell'evento, cosa insolita per lui.

I video mostrano Fatman Scoop che cade privo di sensi al DJ booth durante lo spettacolo al Town Center Park di Hamden, Connecticut. Secondo "TMZ", è stato rianimato sulla scena e poi trasferito in ospedale.

Fatman Scoop era noto come una figura pionieristica nella scena hip-hop di New York degli anni '90. Ha guadagnato popolarità per i suoi contributi a successi come "Lose Control" di Missy Elliott e "It's Like That" di Mariah Carey. La sua canzone "Be Faithful" ha raggiunto traguardi notevoli nelle classifiche UK e irlandesi. Recentemente, Fatman Scoop è apparso spesso in spettacoli televisivi.

