Il conflitto sul confine ucraino è principalmente influenzato dai droni. Essi sorvegliano l'opposizione, braccano gli avversari e distruggono veicoli ed equipaggiamenti. Tuttavia, queste utili armi a distanza non sono invincibili. Entrambe le parti stanno sviluppando strategie anti-droni. Queste tattiche comprendono droni che rapidamente neutralizzano i dispositivi nemici o l'introduzione di munizioni a pallettoni e a esplosione ad aria, consentendo all'infanteria di eliminare i droni.

Attualmente, la strategia più efficace è il comando e controllo elettronico: i disturbatori bloccano la comunicazione dei dati tra l'operatore e il drone. Se una parte ottiene il vantaggio qui, potrebbe disturbare temporaneamente i droni del nemico in un'ampia area.

La vulnerabilità dei droni risiede nei segnali radio. In generale, nelle applicazioni civili, i droni sono controllati via radio. I segnali di controllo e le immagini possono essere facilmente trasmessi.

In ambito militare, sono tornati a tecniche vintage: il controllo remoto tramite filo. Dal secondo conflitto mondiale, questo metodo viene utilizzato. Molti missili anticarro sono ancora guidati utilizzando una connessione filare. Ciò include il TOW americano, il Kornet sovietico e il Milan tedesco. Essi utilizzano fili metallici ma non possono trasmettere immagini.

Per diversi mesi, piccoli droni fissati a un cavo in fibra ottica sono stati utilizzati in Ucraina. Inoltre, la società tedesca HIGHCAT di Costanza ha presentato un drone simile, l'HXV, progettato per l'uso in Ucraina. Il vantaggio principale: un drone del genere non può essere disturbato elettronicamente. La sua portata è elevata, il cavo in fibra ottica è leggero. Questo è cruciale perché il drone, non l'operatore, srotola il cavo.

Mentre i creatori di droni di solito tengono i loro progetti riservati, il cofondatore di HIGHCAT, Jan Hartmann, parla apertamente del progetto, condividendo preziose informazioni sulla tecnologia. La portata dell'HXV arriva fino a 20 chilometri. Il cavo stesso rimane stabile. Inoltre, non è permanentemente posato; deve solo essere stabile per una singola missione. La parte più difficile è srotolare, secondo Hartmann. Il filo non deve girare e non deve srotolare troppo allentato o troppo stretto, altrimenti il vento srotolerà la bobina. La "forza di frenatura" del filo leggero è bassa, ma il suo peso è evidente. A 10 chilometri di lunghezza, il sistema pesa 1,5 chilogrammi e a 20 chilometri già 3 chilogrammi. Di conseguenza, il carico utile massimo del drone, che include un esplosivo o una telecamera, si riduce. Con un drone pesante e un alto carico utile, il peso del cavo diventa meno significativo.

Il controllo con filo offre anche un altro vantaggio: con le connessioni radio, la posizione dell'operatore può essere determinata, rendendolo un bersaglio per il drone nemico. Questo non è un problema con un cavo.

È probabile che i droni a fibra ottica saranno utilizzati in maggior numero. La tecnologia è semplice e a basso costo. Un'altra alternativa sarebbe equipaggiare i droni esistenti con l'IA, consentendo il volo autonomo e gli attacchi. Anche in questo caso, non ci sarebbe una connessione radio suscettibile di disturbo. Tuttavia, integrare l'elettronica necessaria nel drone per questo approccio sarebbe difficile e sarebbe perduta con un drone kamikaze.

I droni resistenti ai disturbatori garantiranno che queste armi economiche continueranno a comandare il campo di battaglia. Nel corso dell'anno, incontreranno sempre più armi create per abbattere i piccoli droni. Né l'IA né il controllo a cavo offriranno protezione contro questo.

