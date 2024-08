- Fatal mistake del dentista: lo specialista di anestesia si assume la responsabilità

Tre anni dopo la morte di una giovane ragazza in una clinica dentistica nel distretto di Hochtaunuskreis, il professionista medico presente durante l'incidente ha assunto la responsabilità. All'inizio del processo presso il tribunale regionale di Francoforte, il legale del 67enne ha dichiarato che potrebbe aver commesso errori di igiene durante quegli attimi critici.

Il sospettato ha negato le accuse avanzate dalle autorità giudiziarie: non ha riutilizzato siringhe monouso, non ha somministrato dosi eccessive di medicinali o utilizzato una singola bottiglia di anestetico per vari pazienti a causa di considerazioni di risparmio.

Infezione del sangue tossica da anestetico infetto

Secondo le accuse, i giovani sono stati somministrati anestetico infetto, causando un'infezione del sangue tossica. La squadra legale accusa l'anestesista di Bensheim, nel sud dell'Assia, di omicidio colposo e lesioni personali gravi nei confronti di altri bambini. La squadra sostiene che l'anestesista ha commesso numerosi errori.

Il 28 settembre 2021, l'anestesista ha somministrato anestesia generale a diversi individui in una clinica dentistica di Kronberg. La giornata è iniziata con l'anestesia di una donna adulta, seguita da un ragazzo di nove anni con una forte paura del trattamento del canale radicolare alle 9 del mattino.

La squadra legale sospetta che l'anestesista abbia iniettato al ragazzo la stessa soluzione anestetica utilizzata per la donna, che ora ospitava una contaminazione fungina. Questa stessa soluzione è stata somministrata ai tre giovani pazienti trattati quel giorno.

Dieci ore passano tra la soluzione anestetica e la morte

La bambina di quattro anni è stata l'ultima paziente anestetizzata quel pomeriggio. La squadra legale sostiene che la soluzione anestetica aveva anche sviluppato una contaminazione batterica a quel punto. Dieci ore dopo, è morta, morendo poco dopo le 2 del mattino nella clinica dentistica. L'anestesista stesso ha tentato di rianimarla. Secondo le accuse, ha commesso errori durante il processo di rianimazione e i servizi di emergenza sono stati chiamati almeno tre ore dopo.

Poche ore dopo la morte della ragazza, l'anestesista ha ripreso il lavoro in una clinica dentistica di Bensheim. Si presume che abbia iniettato un cinqueenne con una sostanza contaminata, causando una febbre di 40,8 gradi Celsius. I suoi tre giovani pazienti del giorno precedente erano anche gravemente malati, con due che lottavano per la vita.

La grande camera penale ha programmato sette giorni di processo, con un verdetto atteso entro la fine di settembre.

Nonostante la clinica dentistica di Bensheim fosse sotto indagine, l'anestesista ha continuato a somministrare trattamenti ai pazienti. In questo periodo, ha utilizzato accidentalmente una soluzione anestetica contaminata in un'altra procedura dentale del paziente nella sua pratica.

La clinica dentistica di Bensheim, dove l'anestesista lavorava, è stata indagata per incidenti relativi a soluzioni anestetiche contaminate che hanno causato gravi problemi di salute in diversi pazienti.

