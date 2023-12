Fat Joe si sta occupando di un grande problema nel campo dell'assistenza sanitaria

La legge in questione è un ordine esecutivo entrato in vigore nel 2021, alla fine dell'amministrazione Trump, e da allora impone agli ospedali di rendere pubblici i prezzi dei servizi sanitari che negoziano privatamente con le assicurazioni. L'obiettivo è quello di dare ai pazienti la possibilità di acquistare servizi medici ed evitare fatture a sorpresa. Gli ospedali che non si adeguano rischiano una multa da 300 a 5.500 dollari al giorno.

Prima che la norma sulla trasparenza dei prezzi entrasse in vigore, l'associazione di categoria degli assicuratori si è opposta, sostenendo che è incostituzionale e che "minerebbe le negoziazioni competitive e spingerebbe i prezzi dell'assistenza sanitaria più in alto - non più in basso - per i pazienti, i consumatori e i contribuenti". Quattro associazioni ospedaliere hanno intentato una causa congiunta contro l'amministrazione Trump per impedire l'entrata in vigore della norma, e hanno perso.

Ma secondo un'analisi di febbraio dell'associazione no-profit Patient Rights Advocate, gli ospedali hanno largamente ignorato la norma e le multe per la mancata osservanza sono estremamente rare.

L'artista 52enne, noto soprattutto per le sue canzoni "Lean Back", "What's Luv" e "All The Way Up", lancia l'allarme sulla continua mancanza di trasparenza dei prezzi medici che, a suo dire, lascia molti in tutta la nazione - e in particolare quelli della sua comunità del South Bronx, New York, il distretto congressuale urbano più povero degli Stati Uniti - timorosi di ricorrere alle cure mediche.

"Se vi sedete nel South Bronx e guardate questi uomini che lavorano duramente e che camminano zoppicando, hanno paura dei prezzi dell'ospedale", dice. "Una donna può essere malata e non andare in ospedale fino all'ultimo minuto. E prima che tu te ne accorga, ha un cancro al seno al III o IV stadio".

Nel 2021, Fat Joe è diventato ambasciatore di Power to the Patients, un'organizzazione no-profit associata a Patient Rights Advocate. Il mese scorso, come rappresentante dell'organizzazione, ha portato il suo messaggio a Capitol Hill.

I legislatori stanno iniziando ad ascoltare l'appello alla riforma, facendo della trasparenza dei prezzi dell'assistenza sanitaria l'argomento delle udienze del Congresso e delle proposte di legge a livello statale .

L'applicazione delle norme già in vigore è fondamentale per consentire alle persone di tutto il Paese di ottenere assistenza medica quando ne hanno bisogno e di scegliere con cognizione di causa dove farsi curare, sostiene Fat Joe. "Stiamo solo cercando di creare un'atmosfera di concorrenza negli ospedali, in modo che alla fine, come consumatori, possiate scegliere l'ospedale che vi offre un prezzo equo. Questo è l'obiettivo".

La seguente intervista è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza:

CNN: Nel suo lavoro di advocacy per la trasparenza dei prezzi dell'assistenza sanitaria, lei ha parlato della sua comunità nel Bronx. Può dirmi che impatto ha avuto questo problema sulla sua comunità?

Fat Joe: Nel Bronx ci sono donne che fanno due o tre lavori, uomini che fanno due o tre lavori e purtroppo le spese ospedaliere sono così alte che la gente ha paura di andare in ospedale.

E non è solo paura dei prezzi. È voler sapere quali sono i prezzi. Voglio sapere quanto mi fa pagare un ospedale per una risonanza magnetica, perché potrei voler andare all'ospedale in fondo all'isolato che mi fa pagare 2.000 dollari in meno per la stessa identica risonanza. Ogni altra attività commerciale - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - ha una concorrenza. L'unico posto che non ce l'ha, e dove non ti presentano i prezzi, è l'ospedale.

In fin dei conti, vengo da una comunità di persone che mi hanno sostenuto, sono state al mio fianco e mi hanno aiutato ad arrivare dove sono. Quindi devo sempre pensare a loro ed essere consapevole di chi non ha voce. Si tratta della mia comunità. Si tratta di aiutare le persone.

CNN: Cosa ti ha fatto aprire gli occhi su questo problema e ti ha fatto capire che l'assistenza sanitaria non dovrebbe essere così?

Fat Joe: Ho un amico da oltre 20 anni. Si chiama Kevin Morra. È uno dei fondatori di Power to the Patients. E mi ha detto: "Devi sederti con questa donna, Cynthia Fisher". E quando mi sono seduto con lei, era così appassionata e intelligente, e mi ha raccontato di famiglie che hanno perso tutto a causa delle spese mediche.

Ricevi la nostra newsletter settimanale gratuita

Iscriviti alla newsletter di CNN Opinion

Unisciti a noi su Twitter e Facebook

Quando non si possono pagare le bollette e non ci si può prendere cura della propria famiglia, cosa succede? La famiglia va in pezzi. Questo è un problema americano. Non è solo un problema del rapper Fat Joe o di neri e marroni. È un problema dei bianchi, dei nativi americani, degli asiatici, degli Amish, dell'America rurale.

CNN: A partire dal 2021, gli ospedali dovranno rendere note le loro tariffe...

Fat Joe: Sì, l'ha fatto l'ex presidente Donald Trump. (Anche il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che incarica il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti di sostenere la regola di trasparenza dei prezzi esistente). Ma nessuno la fa rispettare. Su migliaia di ospedali che hanno violato le regole, quattro sono stati multati. Boom. Immaginatevi se potessimo farla franca con migliaia di semafori e solo quattro persone ricevessero una multa.

Non è necessario reinventare la ruota, basta far rispettare la legge. Non avrei mai pensato di gridare: "Fate rispettare la legge!". Ah! Ma sì, dobbiamo iniziare a cambiare qualcosa per il popolo americano.

CNN: Sembra così semplice. Perché pensi che non venga applicato?

Fat Joe: È semplice, ma è anche molto complicato. A Washington ci sono lobbisti del settore sanitario, che ovviamente si battono per i loro profitti. Ci vogliono politici coraggiosi per andare là fuori e far rispettare questo principio al popolo americano.

Oltre 100 milioni di americani soffrono di debiti sanitari. Negli Stati Uniti ci sono poco più di 300 milioni di persone, ma questo significa che circa 1 persona su 3 soffre di debiti sanitari. È molto più comune di quanto si possa pensare. Anche le persone più sane prima o poi finiscono in ospedale.

Sono favorevole al capitalismo. Sono favorevole al profitto. Ma quanto è sufficiente? Sto solo dicendo: Mostrateci i prezzi.

Questo problema è più grande di qualsiasi ideologia, di qualsiasi democratico o repubblicano. È qualcosa che deve essere risolto per il popolo americano. Succederà. Che sia veloce o lento, il cambiamento arriverà.

CNN: Lei ha arruolato altri artisti come French Montana, Busta Rhymes e Rick Ross per aiutarla a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di trasparenza delle fatture mediche. Perché pensa che sia importante per gli artisti, o per chiunque abbia una piattaforma, parlare di questioni come questa?

Fat Joe: Beh, ognuno ha le cose che gli stanno più a cuore. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, hanno la riforma della giustizia. Elizabeth Taylor per l' HIV e l'AIDS. È un nostro obbligo parlare per le persone che ci hanno reso ciò che siamo.

Sono stato risucchiato quando ho iniziato a sentire di persone che perdevano la famiglia, la casa, dovevano scegliere se vivere o morire e non indebitarsi con la famiglia. Tutto questo mi ha colpito. E non mi sento sola; mi sento sempre come se avessi un esercito con me. Penso a tutte le persone che hanno problemi di salute e che hanno a che fare con le bollette. Voglio che sappiano che Fat Joe sta combattendo per loro, che Fat Joe sta prestando la sua voce per loro.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com