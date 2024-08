- Fase finale della battaglia elettorale in Turingia

Mentre si avvicina la domenica delle elezioni statali, i rappresentanti dei partiti in Turingia continuano le loro attività di ricerca del voto. Tra gli eventi chiave ci sono le visite del leader della Sinistra e candidato principale Bodo Ramelow a Greiz e Gera, dove il suo amico Gregor Gysi e Jan van Aken lo supporteranno.

L'evento conclusivo dell'AFD, che vedrà la partecipazione del candidato principale e leader dell'estrema destra Björn Höcke insieme alla presidente federale Alice Weidel a Erfurt, è previsto scatenare manifestanti contrari. La polizia prevede la presenza di diverse migliaia di persone da entrambe le parti.

Anche Söder, Klingbeil e Baerbock contano su di loro

Il venerdì, politici di spicco sono volati in Turingia per rinforzare i candidati principali dei loro partiti. Il presidente della Baviera e capo della CSU Markus Söder ha promosso il candidato della CDU Mario Voigt a Suhl. Il leader federale dell'SPD Lars Klingbeil, in campagna con il ministro dell'interno e candidato principale dell'SPD Georg Maier a Suhl, ha invitato gli elettori a ignorare i populisti.

La politica verde tedesca e ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock, che ha accompagnato il candidato principale dei Verdi Madeleine Henfling a Erfurt, ha espresso preoccupazione per la perdita di maggioranze democratiche nei parlamenti statali. La Turingia è stata sotto una coalizione di minoranza rossa-rossa-verde dal 2019.

Costruire un governo di maggioranza potrebbe essere un compito difficile

I sondaggi indicano che formare un governo di maggioranza dopo le elezioni di domenica sarà difficile. Un sondaggio Forsa, commissionato da RTL/ntv, pone l'AFD al primo posto con il 30%, la CDU al 22%, il BSW al 17%, il partito della Sinistra al 14%, l'SPD al 7% e i Verdi al 4%, con il FDP che non riesce a raccogliere abbastanza voti per entrare nel parlamento statale.

Il Politbarometer della ZDF, pubblicato il venerdì mattina, conferma questi risultati, prevedendo che non ci sarà un governo di maggioranza per la Turingia senza l'AFD o il BSW. Secondo questo sondaggio, l'AFD otterrebbe il 29%, la CDU il 23% e il BSW il 18%, con il partito della Sinistra al 13%. L'SPD è precariamente vicina alla soglia del 5%, mentre i Verdi e il FDP non riescono ancora a ottenere un posto nel parlamento.

Inoltre, nessuno dei partiti credibili vuole collaborare con l'AFD, che l'ufficio statale per la protezione della costituzione della Turingia classifica come un gruppo estremista. La CDU è anche esclusa da un'alleanza con il partito della Sinistra a causa della loro risoluzione di incompatibilità.

Un totale di 1,66 milioni di Turingesi sono invitati a votare per un nuovo parlamento statale domenica.

