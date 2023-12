Fare le onde: Queste donne sfidano gli stereotipi del surf "magro e senza peli".

"Sono hawaiana e il surf fa parte della mia famiglia fin dall'inizio. Mio zio è un surfista molto conosciuto alle Hawaii e quindi sono stata immersa in quel mondo", ha dichiarato alla CNN Sport.

Cresciuta a Orlando, in Florida, Greene ha trascorso molto tempo in spiaggia, circondata dalla cultura del surf. Ma nonostante il desiderio di fare surf, è cresciuta pensando che il surf non fosse un posto a cui appartenere.

"Non ho mai visto nessuno che mi somigliasse", ha detto. "Il surf per me era una delle cose più inverosimili. Siamo così condizionati a vedere un certo tipo di corpo che lo fa".

Dopo aver sognato per anni di cavalcare le onde, ha finalmente deciso di provare a fare surf, anche se Greene ha impiegato altri due anni per buttarsi in acqua perché non riusciva a trovare un abbigliamento da surf che le andasse bene.

"E questo mi ha davvero scoraggiato perché... l'industria mi dice che il mio posto non è qui".

Elizabeth Sneed, che ha iniziato a fare surf cinque anni fa, ha avuto un'esperienza simile.

"Mi è costata un po' di fatica perché anche quando andavo a cercare di comprare costumi da bagno performanti, non erano disponibili nella mia taglia o, se lo erano, non erano progettati per adattarsi al mio tipo di corpo", ha detto Sneed, 31 anni, alla CNN.

"Se ci pensate bene, un bikini a triangolo con slip a laccetti non è l'ideale, se avete un torace a doppia D e una struttura dei fianchi più grande. Sono arrivata al punto di pensare che fosse una punizione per il mio sovrappeso", ha detto.

Due anni dopo aver deciso di fare surf, Greene ha trovato il coraggio di provarci.

"Solo nel 2018 ho deciso: "Sapete, voglio essere la persona che vorrei vedere, che abbia o meno l'abbigliamento giusto".

"Sai, voglio essere carina, ma non è così che succederà. Se devo uscire in pantaloncini e maglietta, lo farò per me e lo dimostrerò a me stessa", ha detto Greene, che ora lavora come istruttrice di fitness e documenta le sue avventure sui social media.

La cultura moderna riscrive la storia

"Quando si parla di cultura del surf, di solito si intende una cultura incentrata sulla California meridionale e sull'Australia", ha spiegato alla CNN Sport Lauren Hill, surfista e autrice di "She Surf".

"E quando pensiamo a questa cultura, vediamo che è stata plasmata da e per uomini bianchi, etero, in gran parte giovani, che hanno una particolare visione del mondo, una particolare definizione di cosa significhi 'fare del buon surf'", ha detto.

"Storicamente, questo non ha necessariamente incluso i modi unici in cui le donne tendono a cavalcare le onde".

Le radici del surf affondano nelle Hawaii e nella Polinesia premoderne, dove questo sport era praticato da uomini e donne di tutte le classi sociali.

Nel frattempo, molti Paesi come il Perù hanno una ricca cultura del surf e si dice che le testimonianze di questo sport nel continente africano risalgano al 1640.

"Se guardiamo al lungo arco della storia del surf, sappiamo che accanto ai primi ragazzi che cavalcavano le onde... c'erano delle bambine che facevano surf proprio accanto a quei ragazzi", ha spiegato Hill.

Non che i media e la cultura popolare lo mostrassero.

"La cultura del surf... aveva una rappresentazione molto ristretta ed è stata piuttosto esclusiva ed escludente nei confronti di molti tipi diversi di persone, persone di colore, persone diversamente abili, razze [diverse], etnie diverse", ha detto Hill.

Da giovane surfista in Florida, Hill dice di aver visto molte donne rappresentate nei media del surf, ma non molte donne che cavalcavano le onde. "Ho visto molte donne in posa passiva in bikini, almeno parzialmente nude, quasi sempre bianche. Erano quasi sempre magre e senza capelli", ha aggiunto Hill.

"Spesso avevano i capelli biondi e gli occhi azzurri e rappresentavano l'immagine eteronormativa di ciò che è una donna, e questo esclude la maggior parte delle donne".

Questo tipo di atteggiamenti inizialmente scoraggiava anche una campionessa di surf come Risa Mara Machuca.

"I ragazzi mi prendevano sempre in giro. [Da bambina avevo un corpo molto particolare, buffo, spumeggiante", ha raccontato Machuca alla CNN Sport.

"E così facevo body surf - [tenevo] il mio corpo in acqua, sai, l'acqua fino a qui, il mio collo. Ma siccome i ragazzi mi prendevano in giro da bambino, non ho mai voluto provare a fare surf, a dire il vero".

Iniziare e ispirare gli altri

Dopo la rottura di una relazione a metà dei suoi vent'anni, Machuca, nativa di Los Angeles, ha pensato "Fanculo" e ha iniziato a viaggiare - e a fare surf - in America centrale.

"Sono andata là fuori e non ho visto molte altre donne come me, quindi è stata davvero dura", ha aggiunto Machuca.

Oggi, a 45 anni, Machuca ha una sua linea di costumi da bagno ed è istruttrice nella sua scuola di surf a Sayulita, in Messico, dove insegna a clienti di ogni provenienza e taglia.

"Magari si cambia un po' il formato dell'insegnamento, si insegna un modo diverso di stare in piedi o ci si rende conto che queste donne sono fantastiche. Sono esseri grandi, larghi, forti e sicuri di sé che avevano solo bisogno della tavola giusta o di un'opportunità per uscire e farlo".

Sneed è d'accordo. "Raramente vediamo persone nello spazio da principiante a intermedio all'interno del surf, sia che si tratti di uomini o donne", ha detto.

Sneed attribuisce ai post di Greene sui social media il merito di averla motivata a provare questo sport, anche se era una principiante.

"Un giorno ho visto Kanoa Greene comparire sul mio feed di Instagram e aveva in mano una tavola da surf. È stato quello il momento in cui tutto è scattato per me".

"Le surfiste formose ci sono sempre state. Solo che non è stato qualcosa di visivo e mainstream", ha detto Sneed.

Sneed è stata ispirata a creare la sua pagina Instagram, Curvy Surfer Girl, che ha oltre 75.000 follower su Instagram e oltre 100.000 su TikTok.

Spesso, quando le persone trovano la pagina per la prima volta, penso che ci sia un elemento del tipo: "Wow, non sapevo che le donne come noi facessero surf o potessero farlo"".

Greene sostiene che i marchi di surf e la comunità devono fare di più per far sentire le persone di tutte le taglie benvenute in questo sport.

Cosa succede se le persone sono ispirate, ma vanno in una scuola di surf locale e non hanno l'attrezzatura adatta, non hanno la muta e se ne vanno, scoraggiate, e magari, come me, aspettano altri due anni, magari cinque anni, magari non escono mai".

Per me, in quanto persona plus size, la prima domanda che mi viene sempre in mente quando voglio provare qualcosa di nuovo è: "L'attrezzatura sosterrà il mio corpo?". E chi ha un fisico più piccolo potrebbe non porsi mai questa domanda", ha detto.

Machuca afferma che negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi e che i marchi di surf sono diventati più rappresentativi.

"Stiamo facendo le nostre mosse e stiamo facendo delle cose - onestamente sento che stiamo facendo in modo che... le aziende di surf più grandi si aprano".

Sneed ha aggiunto: "Stiamo entrando in una nuova era di inclusione per l'atletica femminile in generale e in particolare con il movimento body positive nel surf. Sta davvero facendo le onde, non per sembrare banale.

"So che molte donne pensano che se sei più grande non puoi fare surf. Quindi stiamo cercando di abbattere queste barriere e di mostrare alle donne di tutto il mondo che questo tipo di cose sono irrilevanti quando si tratta dello spazio oceanico, e che sono le benvenute".

Fonte: edition.cnn.com