- Fare l'addio alla RTL Direct in modo rilassato

Il 74enne Jan Hofer ha recentemente lasciato il programma di notizie "RTL Direkt" e la sua piattaforma di streaming RTL+. Durante il suo discorso di addio, ha menzionato la sua sorpresa, la collega e conduttrice Pinar Atalay (46), che ha fatto una visita in studio, come mostrato in un video condiviso sul suo account Instagram.

Dopo che Atalay lo ha elogiato, sottolineando la sua impressionante carriera come conduttore di "Tagesschau" e definendolo affettuosamente "il solo e unico 'Signor Notizie'", Hofer ha risposto: "Immagino di essere stato qui, indipendentemente dalle circostanze. Per decenni, ho invaso i salotti delle persone". Calmo e con un mazzo di fiori in mano, Hofer ha continuato: "Sto bene. Non scompaio completamente. Potreste vedermi in giro, ma non su 'RTL Direkt'".

Hofer ha anche condiviso il suo discorso di addio su Instagram, con una battuta divertente: "Scommetto che ci rincontreremo da qualche parte - ma sicuramente non nella giungla, quello è per le vere leggende", ha riso.

Con la partenza di Hofer, Atalay diventerà l'unica conduttrice principale. Hanno condiviso i compiti dal agosto 2021. Lothar Keller (59), precedentemente parte del team di presentazione esteso per "RTL Nachtjournal", lo sostituirà temporaneamente.

questioni familiari

Il cambiamento di carriera per Hofer è stato motivato da preoccupazioni familiari. Ha rivelato a "Redaktionsnetzwerk Deutschland" che la sua vita quotidiana e il tempo trascorso con la sua famiglia, in particolare con sua moglie e suo figlio, ne avevano risentito. Passare più della metà dell'anno a Berlino per "RTL Direkt", mentre la sua famiglia risiede a Maiorca, aveva avuto un impatto sulla sua vita personale.

Hofer ha sposato la sua compagna 28 anni più giovane, Phong Lan, madre del suo figlio nato nel 2015, nel ottobre 2018. Inoltre, ha anche tre figli da una relazione precedente.

Buona giornata, è stato un piacere lavorare con te per così tanti anni, ha detto Hofer durante il suo discorso di addio. Nonostante la separazione da RTL Direkt, ha assicurato ai suoi follower che potrebbero ancora vederlo spuntare qui e là.

Leggi anche: