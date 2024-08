- Far saltare le torri elettriche, uno spettacolo per gli spettatori.

Un elicottero sorvola il terreno dell'ex centrale nucleare di Grafenrheinfeld vicino a Schweinfurt, con il traffico navale sul vicino Meno momentaneamente sospeso e chilometri di barriere che segnano la zona di esclusione. "Abbiamo fatto tutto per un'esecuzione sicura della demolizione e siamo convinti che questo evento sarà di successo e sicuro", dice il capo progetto Matthias Aron.

Mentre si avvicina la sera, i due torrioni della centrale saranno abbattuti in un crollo controllato. Ore prima dello spettacolo, centinaia di spettatori si sono sistemati sui prati e sui campi che circondano la centrale nucleare. "Se vuoi avere bei posti, devi venire presto", dice Olaf Müller, che, con suo fratello e la sua ragazza, è seduto a pochicento metri dalla centrale nucleare all'ombra. Hanno con loro una coperta da picnic, un ombrello, sedie da campeggio e un contenitore termico. La trio spera di catturare immagini impressionanti per un film al rallentatore che vogliono mostrare in famiglia.

La questione dei rifiuti nucleari resta irrisolta

Che i torrioni alti 143 metri presto diventeranno storia non preoccupa il 55enne di Hofheim, a circa 30 chilometri di distanza. La sua famiglia è sempre stata contro l'energia nucleare - il modo più costoso per generare elettricità. E una fonte di energia che terrà l'umanità occupata per sempre. "Non ci sarà mai un deposito finale", dice Müller. Secondo lui, sarebbe più intelligente immagazzinare i rifiuti nucleari in superficie sui siti delle vecchie centrali nucleari, avendo così più controllo sui contenitori che nei depositi sotterranei.

La famiglia Jüngling di Haßfurt (distretto di Haßberge) si è sistemata sull'altra sponda del Meno, vicino a Bergrheinfeld, con un tavolo pieghevole, snack e giochi. "Giociamo principalmente a Rummikub", spiega Nicole, 39 anni. Tutti sono un po' emozionati, soprattutto il figlio undicenne di Nicole, che ha insistito per venire. "Mi piace quando le cose esplodono", dice Maximilian. Dovrebbe iniziare alle 18:30 - e in 30 secondi i giganti di cemento saranno ridotti in macerie.

La dismissione è iniziata nel 2018

La centrale nucleare a sud di Schweinfurt era la più vecchia ancora attiva in Germania fino a quando non è stata chiusa. La costruzione della centrale è iniziata nel 1974. La prima reazione a catena è stata avviata alla fine del 1981 e l'elettricità è entrata in rete da giugno 1982. È stata in servizio per 33 anni fino al 2015. La dismissione è in corso lì dal 2018 - e probabilmente continuerà per altri dieci anni.

