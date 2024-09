Indice

Quando inizia l'azione della NFL?

Su quale canale posso seguire le partite in TV?

Chi è il favorito?

Quanti tedeschi sono stati selezionati nella NFL?

Chi sono i giocatori emozionanti da seguire quest'anno?

La NFL tornerà in Germania?

Quando iniziano i playoff?

Dove si terrà il Super Bowl questa volta?

E c'è anche Taylor Swift...

- Fans essenziali per la nuova stagione della NFL: informazioni sui giocatori star, spettacoli popolari e opzioni di gioco interattive

finally, the wait is over! At 2:20 AM German time/RTL, on Friday, the NFL season begins. The Kansas City Chiefs, led by stars like Patrick Mahomes and Travis Kelce, face off against the Baltimore Ravens in the opening game, aiming to make history by becoming the first team to win three consecutive Super Bowls.

Quando inizia l'azione della NFL?

Gli appassionati di football possono gioire! I mesi emozionanti iniziano dalle prime ore di venerdì. RTL trasmette in diretta dalle 1:50 AM, ora tedesca, e il calcio d'inizio è previsto per le 2:20 AM. Il luogo dell'incontro è l'Arrowhead Stadium di Kansas City.

Su quale canale posso seguire le partite in TV?

RTL offre circa 80 trasmissioni live a stagione sui canali gratuiti RTL e Nitro, oltre al servizio di streaming a pagamento RTL+. È possibile guardare fino a tre partite live a settimana sulla TV gratuita, mentre una partita esclusiva viene trasmessa su RTL+. Per accedere a tutte le partite, si consiglia il servizio di streaming a pagamento "NFL Game Pass" su DAZN.

Chi è il favorito?

I Kansas City Chiefs hanno conquistato due vittorie consecutive al Super Bowl nel 2023 e nel 2024, un'impresa senza precedenti dal 2004-2005. Tuttavia, i Chiefs cercano di fare storia con una formazione simile a quella della scorsa stagione. Altri contendenti per il titolo includono i San Francisco 49ers, i Detroit Lions, i Baltimore Ravens e i Philadelphia Eagles, che hanno mancato il Super Bowl perdendo contro i Chiefs nel 2023.

Quanti tedeschi sono stati selezionati nella NFL?

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), Brandon Coleman (Washington Commanders) e Jakob Johnson (New York Giants) sono stati selezionati nei roster da 53 giocatori delle rispettive squadre. Ci sono anche prospettive per altri giocatori tedeschi, come Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts) e Kilian Zierer (Houston Texans), che hanno firmato contratti con i rispettivi club.

Chi sono i giocatori emozionanti da seguire quest'anno?

St. Brown ha registrato una terza stagione impressionante con i Detroit Lions e ora è considerato uno dei migliori wide receiver della lega. La sua serie documentaria Netflix, "Receiver", insieme a Deebo Samuel (San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders) e Justin Jefferson (Minnesota Vikings), ha attirato molta attenzione. La stagione dei New York Jets di Aaron Rodgers, reduce da un infortunio nella prima partita dello scorso anno, si preannuncia ricca di suspense.

La NFL tornerà in Germania?

Sì, la NFL tornerà in Germania! Il 10 novembre, i Carolina Panthers incontrano i New York Giants a Monaco. Jakob Johnson, il primo giocatore tedesco ad apparire in una partita NFL in Germania, ha dichiarato all'agenzia di stampa DPA di voler guidare questo storico evento. La partita è già sold out, ma potrebbero essere messi in vendita biglietti di rivendita.

Quando iniziano i playoff?

I playoff iniziano con i Wild Card Games il 12 gennaio.

Dove si terrà il Super Bowl questa volta?

Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2025 a New Orleans, la città che ospita l'evento per l'11a volta. Il Superdome, la casa attuale dei New Orleans Saints, ospiterà l'evento per l'8a volta consecutiva. L'ultima volta che i Saints hanno ospitato il Super Bowl è stato nel 2013, quando i Ravens hanno sconfitto i 49ers per 34-31.

E c'è anche Taylor Swift...

La pop star Taylor Swift e il giocatore dei Chiefs Travis Kelce sono ancora insieme. Swift ha assistito a diverse partite dei Chiefs nella scorsa stagione, persino volando da Tokyo per il Super Bowl a Las Vegas. Kelce, a sua volta, si è esibito con Swift a Londra. I media americani hanno notato una coincidenza tra l'agenda dei Chiefs e le date del tour Eras di Swift, con solo tre partite dei Chiefs che potrebbero creare potenziali conflitti per i fan di Swift. Pertanto, i fan di Swift potrebbero avere l'opportunità di scattare nuove foto dello stadio durante la partita di apertura dei Chiefs contro i Ravens.

Nota di trasparenza: Stern fa parte di RTL Germany.

