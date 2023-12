La storia in primo piano

Fanny Sunesson: la donna caddy del golf che conquistò Augusta

La leggendaria caddy del golf femminile parla alla CNN Living Golf

La svedese è entrata nella storia come prima donna caddy a vincere un major

Sunesson ha lavorato con Nick Faldo per tutti gli anni '90

Ricordare la svedese Fanny Sunesson solo come la prima significa trascurare il fatto che per un certo periodo è stata anche la migliore.

Al fianco di Nick Faldo per tutti gli anni '90, Sunesson ha guidato il leggendario golfista inglese alla conquista di quattro titoli major.

Prima di ritirarsi nel 2012, la caddy ha lavorato con altre star europee, tra cui Sergio Garcia e il connazionale Henrik Stenson, guidando lo svedese al World Match Play Championship del 2007 e al Players Championship del 2009.

Ha ispirato un'intera nuova generazione di donne a portare la borsa, dalle ex professioniste Meaghan Francella e Michelle Simpson, a Brittany Henderson - sorella della vincitrice del PGA 2016 Brooke.

In fondo al mondo

Dopo oltre due decenni ai vertici, è difficile credere che un Sunesson adolescente avesse inizialmente pensato di fare il caddie per pochi mesi, pensando che fosse "un'occasione per vedere il mondo".

Tutto cambiò alla fine del 1989, quando Faldo, uno dei migliori giocatori, decise di volere al suo fianco qualcuno con la sua stessa mentalità.

Sunesson, che si era fatta le ossa con lo spagnolo Jose Rivero e l'inglese Howard Clark sull'European Tour, colse al volo l'occasione.

A pochi mesi dall'inizio del suo nuovo ruolo, la ragazza nata a Göteborg si recò all'Augusta National per il Masters del 1990.

"Era come una favola, un sogno per i golfisti", racconta Sunesson alla CNN Living Golf in una rara intervista. "L'architettura e l'atmosfera che si respirava in quel luogo erano incredibili, e anche fare da caddy al campione in carica non era male".

Faldo vinse lo spareggio contro Raymond Floyd per il suo secondo titolo al Masters, rendendo Sunesson la prima caddy donna nella storia del gioco a vincere un major.

Solo tre mesi dopo, il duo aggiunse il titolo dell'Open Championship nella patria del golf, St Andrews.

Sunesson ricorda di aver camminato sulla 18 con Faldo al suo fianco.

"Quando abbiamo tirato il tee shot alla 18, sapevamo che avremmo vinto", dice Sunesson. "Sono così grata per quello che ha fatto Nick uscendo dal tee: si è girato verso di me e mi ha detto "assapora questo momento!"".

'Uno dei migliori round che abbia mai visto'

Sunesson è cresciuta nella città portuale baltica di Karlshamn ed era un'appassionata dilettante di golf che sognava di giocare a livello professionale. Forse queste ambizioni non si sono concretizzate, ma la sua partnership vincente con Faldo ha più che compensato la delusione.

Un'altra vittoria all'Open arrivò due anni dopo, ma il momento più iconico di tutti doveva ancora arrivare al Masters del 1996, un torneo che rimarrà per sempre nella storia del golf.

L'ultima giornata vide Faldo contrapposto all'australiano Greg Norman. Quando iniziarono a giocare la domenica, Norman aveva un vantaggio apparentemente insormontabile di sei colpi.

Sunesson non ha mai perso la speranza.

"Nella storia, avevamo battuto Greg quasi sempre, tranne una volta", dice, ricordando lo spettacolare swing di 11 colpi.

Il gioco di Norman è notoriamente crollato - l'australiano è incappato in un 78 su sei - mentre il sempre affidabile Faldo ha realizzato un giro quasi impeccabile di 67, con un birdie all'ultimo colpo per conquistare il suo sesto e ultimo titolo major con cinque colpi di vantaggio.

"Ero molto concentrato su ciò che stavamo facendo. Non potevo non accorgermi di quello che succedeva con Greg, ovviamente, ma poi dovevo comunque farlo. È una lunga strada da percorrere.

"Sparare 67 quel giorno? Credo che Nick meriti di più per quel giro. Hanno detto che Greg ha perso il torneo, ma credo che sia un po' ingiusto. È stato uno dei migliori round, se non il migliore che abbia mai visto".

Un grande caddy, una grande ragazza

Preferendo ignorare il genere, Faldo attribuisce a Sunesson il merito del periodo di maggior successo della sua carriera.

"Non ho capito l'importanza di avere Fanny Sunesson - una donna sulla mia sacca da golf", dice Faldo alla CNN Living Golf. "Pensavo che fosse un ottimo caddy, una ragazza fantastica, un buon intrattenimento.

"La cosa più importante è saper comunicare. Lei è stata molto professionale, ha fatto i suoi libri di yardage che richiedono otto ore per essere fatti, in modo da avere ogni informazione. Avevamo un ottimo rapporto".

Guadagnare uno stipendio più una percentuale significativa del montepremi ( si dice che valga tra il 5 e il 10% ) ha portato a Sunesson oltre 1 milione di sterline (1,35 milioni di dollari).

Ma è il rapporto unico con Faldo che apprezza di più, un rapporto che dura tuttora.

"Penso che fossimo una squadra fantastica", dice. "Lavoravamo così bene insieme che era quasi come se fossimo una persona sola a pensare".

Questo legame indissolubile è stato forse sintetizzato al meglio dal fatto che Faldo e Sunesson si sono sposati il 28 luglio 2001, ma non l'uno con l'altra.

A molti chilometri di distanza e con partner separati, Faldo ha affrontato la coincidenza all'epoca dicendo: "Stiamo pensando di avere un collegamento internet per ridere".

Per Sunesson, attualmente l'unica donna nella Caddy Hall of Fame, molti altri come lei potrebbero un giorno calcare i fairway, ma una cosa non cambierà mai.

"Sai, siamo ancora amici oggi", dice. "È come un fratello per me".

