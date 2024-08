- fango contaminato dal fracking - Nuovo avvertimento di tempesta

La mareggiata ha lasciato dietro di sé una grande quantità di fango contaminato a Bruchsal, secondo gli ufficiali della città. Il sindaco Andreas Glaser ha detto che lo smaltimento non è attualmente possibile perché l'acqua nel fango non deve entrare nelle falde acquifere. Dopo i forti temporali della sera di martedì nel Nord Baden, i servizi di emergenza stanno lavorando senza sosta per ripulire la zona.

Nuovo Avviso di Tempo Avverso

Nel frattempo, tutto il Baden-Württemberg deve prepararsi di nuovo a forti temporali e piogge intense. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un nuovo avviso di tempo avverso per l'intero sud-ovest.**

Fino a mezzanotte, c'è un rischio locale di forti piogge con quantità fino a 50 litri per metro quadrato in un'ora, grandine con dimensioni fino a tre centimetri e forti raffiche fino a 90 chilometri orari. Si prevedono allagamenti locali e significativi disagi al traffico. Non è possibile prevedere esattamente dove sarà critico.**

Il Fango Contaminato Deve Essere Asciutto Prima

Il fango contaminato deve prima asciugare prima che possa essere prelevato, secondo Glaser. "Ci vorranno alcuni giorni," ha detto. Non è ancora possibile fornire informazioni sull'entità dei danni e sulla quantità di fango. La città ha preparato bacini di decantazione per i cittadini per scavare il fango. È stato anche allestito un sito per lo smaltimento del fango.**

Inoltre, alcune delle zone della città più colpite ancora non hanno elettricità. "I seminterrati sono ancora allagati in gran parte," ha detto un dipendente delle utility municipali. In alcune parti del centro città, l'elettricità è stata interrotta di conseguenza. Si prevede che l'erogazione dell'energia elettrica sarà ripristinata entro la sera.**

Quantità di Acqua Insolite

Secondo il centro inondazioni, il fiume Saale ha raggiunto il suo livello più alto di oltre 2,13 metri alla stazione di Bruchsal intorno alle 2:30 del mattino, appena sopra il livello per una cosiddetta inondazione centennale di 2,10 metri. La città vecchia del distretto di Heidelsheim è stata allagata e ci sono state anche inondazioni nel centro città di Bruchsal, secondo i vigili del fuoco. Tuttavia, i livelli dell'acqua sono diminuiti nuovamente durante la notte.**

Un portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha riferito che tra le 18:00 e le 22:00 sono caduti 91 litri di pioggia per metro quadrato nella zona di Bruchsal. "È uno dei valori più alti misurati nel Baden-Württemberg," ha detto. Questo è già insolito.**

Martedì, a Waghaeusel-Kirrlach nel distretto di Karlsruhe, è stata misurata una temperatura di 36,3 gradi, il secondo valore più alto a livello nazionale, secondo i dati preliminari del DWD. Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato ha raggiunto il primo posto con 36,5 gradi. Pertanto, martedì è stato il giorno più caldo dell'anno finora, secondo i dati preliminari.**

Il Sindaco Lo Chiama un 'Super Disastro'

A Gondelsheim, le persone sono state apparentemente intrappolate nelle loro auto dalle acque delle inondazioni durante la notte, secondo la polizia. L'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) ha salvato numerose persone dalle case e dalle auto. "Oggi tutto con la sirena è fuori," ha detto il comandante dell'incidente Timo Imhof.**

"Non abbiamo mai visto niente del genere. È stato un super disastro," ha detto il sindaco Markus Rupp. Si prevede che i lavori di pulizia nel comune, che si trova circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe, continueranno almeno fino alla metà della prossima settimana. A Linkenheim-Hochstetten, un fulmine ha appiccato il fuoco al tetto di un edificio residenziale. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha spento le fiamme.**

Tenere d'Occhio i Livelli delle Acque

Secondo il centro di previsione delle inondazioni, a causa di forti piogge locali, sono possibili significativi aumenti dei livelli delle acque nei corsi d'acqua e nei fiumi minori fino alla notte di giovedì.

In aree urbane, forti piogge possono causare sovraccarichi delle fogne e rapidi allagamenti di strade, seminterrati, passaggi sotterranei e garage interrati in singoli casi. È possibile l'allagamento delle strade anche fuori dalle aree urbane.

Data l'imminente avviso di tempo avverso, è importante monitorare attentamente il tempo.

Il processo di asciugatura del fango contaminato dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche.

