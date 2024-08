- fanghi di fracking contaminati da olio di riscaldamento

La tempesta con alluvioni ha lasciato molta melma a Bruchsal, contaminata con olio di riscaldamento, secondo gli ufficiali della città. Il sindaco Andreas Glaser ha detto che lo smaltimento non è attualmente possibile. "Dobbiamo impedire che l'acqua della melma entri nelle falde acquifere". La città ha preparato bacini di sedimentazione dove i residenti possono spalare la melma. È stato anche allestito un deposito per la melma.

La melma contaminata deve prima asciugare

La melma contaminata deve prima asciugare prima che possa essere prelevato un campione. "Ci vorranno alcuni giorni", ha detto Glaser. Non è ancora possibile fornire informazioni sull'entità dei danni e sulla quantità di melma.

Inoltre, non c'è elettricità nei quartieri più colpiti di Gondelsheim e Heidelsheim. "I seminterrati sono ancora allagati in grandi aree", ha detto un dipendente comunale. L'elettricità è stata interrotta in alcune parti del centro città come conseguenza.

Dopo le forti tempeste di martedì sera nella regione del Nord Baden, i servizi di emergenza lavorano senza sosta. A causa della pulizia dei danni delle alluvioni, l'approvvigionamento idrico nei quartieri di Heidelsheim e Helmsheim è a rischio. Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede ulteriori tempeste per la parte sud-orientale del paese fino a giovedì sera.

La melma contaminata, di alto contenuto di grassi, deve essere estratta con cura per lo smaltimento per peso. Prima di qualsiasi altra azione, è fondamentale assicurarsi che la melma contaminata, oltre alla materia solida, sia adeguatamente scolata e asciugata.

Leggi anche: