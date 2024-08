Fan Zhendong e Ma Long stanno scrivendo la storia del tennis da tavolo.

I giocatori cinesi di ping pong dominanti confermano il loro status di numero uno al mondo. L'oro a squadre va alle stelle del Paese di Mezzo. Tuttavia, gli svedesi hanno combattuto bene nonostante le tre sconfitte in tre partite.

Il torneo olimpico di ping pong maschile rimane un dominio dei vincitori cinesi di sempre. Nella finale contro la Germania, conquistatori dei quarti di finale della Svezia a Parigi, i campioni del mondo hanno esteso la loro striscia di medaglie d'oro, in vigore dal debutto del torneo 16 anni fa, con una vittoria per 3:0. Tuttavia, gli asiatici hanno dovuto vincere tutti e tre i match nel set decisivo, con la Svezia che schierava il trio della Bundesliga Truls Moregardh, Anton Kallberg e Kristian Karlsson.

Il bronzo è andato alla Francia, paese ospitante e vicecampione del mondo, guidata dal bronzo individuale Felix Lebrun, con una vittoria per 3:2 sulla Giappone. La squadra della Federazione Tedesca di Tennis da Tavolo (DTTB), che aveva vinto l'argento a Tokyo tre anni fa, ha concluso al quinto posto nel torneo olimpico di squadra senza medaglia.

Per la Cina, guidata dal campione olimpico individuale Fan Zhendong, la vittoria nella finale contro i loro ex acerrimi rivali è stata la quarta medaglia d'oro nelle competizioni di ping pong di Parigi. Sabato (3 PM), nella finale femminile contro il Giappone, la squadra del Paese di Mezzo può ottenere il quarto "poker" di medaglie d'oro da una squadra asiatica in un torneo olimpico di ping pong. Solo alle ultime Olimpiadi di Tokyo la Cina non ha vinto tutte le medaglie d'oro disponibili.

Con la vittoria della squadra maschile cinese, il tre volte campione del mondo Ma Long ha vinto la sua quarta medaglia d'oro olimpica a squadre e la sua sesta complessiva. Inoltre, ha vinto anche gli eventi individuali nel 2016 a Rio de Janeiro e nel 2021 a Tokyo. Con i suoi record unici, Ma ha consolidato il suo status di giocatore di ping pong più

