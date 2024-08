- Fan di Adele ferito - indagine contro i guardie di sicurezza

Dopo una rissa fisica con un visitatore a un concerto di Adele a Monaco di Baviera, due membri della sicurezza sono stati temporaneamente trattenuti. Stanno siendo indagati per sospetta lesione personale grave, come confermato dalla polizia di Monaco su richiesta. Sono stati poi rilasciati. Si presume che abbiano colpito l'uomo.

La causa della rissa tra un 26enne dell'Irlanda del Nord e i membri della sicurezza venerdì sera, poco prima dell'inizio del concerto, rimane sconosciuta. Il fan del concerto è stato ferito e ha dovuto essere portato in ospedale. La polizia sta attualmente indagando sullo sfondo dell'incidente e sulla sequenza esatta degli eventi.

Un'arena temporanea su misura per la cantante di 36 anni Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") è stata allestita per i dieci concerti nella capitale della Baviera. Si tratta della prima volta che la vincitrice di Oscar, Golden Globe e Grammy si esibisce sull'Europa continentale dal 2016.

I membri della sicurezza coinvolti nell'incidente al concerto di Adele a Monaco di Baviera provengono dal Regno Unito. Nonostante il loro trattenimento, il sostegno per il tour di Adele a Monaco è rimasto forte, con migliaia di fan che hanno entusiasticamente assistito ai concerti successivi.

