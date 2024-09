- "Famous Stroll of Recognition" onorato per Tim Burton

Applausi Entusiasti sulla "Walk of Fame" per Tim Burton: Il regista responsabile di film come "Beetlejuice", "Edward Mani di Forbice", "Alice in Wonderland" e "Batman" è stato onorato con una stella sul famoso Hollywood Boulevard. Con molti spettatori, fotografi e ospiti illustri presenti, il 66enne regista ha svelato la 2788ª stella della rinomata "Walk of Fame".

"È un riconoscimento eccezionale", ha espresso Burton, visibilmente commosso. Da bambino, prendeva l'autobus da Burbank, la sua città natale, per raggiungere il Hollywood Boulevard. All'inizio pensava che le targhe delle stelle fossero le tombe dei personaggi famosi. Ha anche ricordato di fare shopping nelle vetrine dei negozi di libri e costumi lì vicino, il regista ha condiviso durante la cerimonia.

Burton è stato accompagnato dalla sua partner, l'attrice italiana Monica Bellucci, all'evento. Sono stati calorosamente accolti anche i veterani di Hollywood Michael Keaton (72) e Winona Ryder (52), che hanno sfilato insieme a Burton sul tappeto rosso all'apertura del Festival del Cinema di Venezia lo scorso fine settimana. Si riuniranno per "Beetlejuice Beetlejuice", il sequel della commedia horror cult "Beetlejuice" del 1988.

Complimenti di Michael Keaton

Keaton, che interpreta un poltergeist nel film, ha collaborato con Burton in cinque progetti, tra cui "Batman" e "Batman Returns". In qualità di relatore ospite, Keaton ha elogiato la sua lunga amicizia e collaborazione con Burton. Il regista ha idee peculiari che Keaton all'inizio non riusciva a comprendere, ha scherzato l'attore. Tuttavia, l'arte vera emerge alla fine, ha dichiarato. Keaton ha ringraziato Burton per averlo scelto come Batman, nonostante l'opposizione di Hollywood, e per aver concesso il ruolo a un comico.

Complimenti di Winona Ryder

"Burton è il mio eroe", ha dichiarato Ryder. Concedere questa stella a lui è come assegnare una medaglia all'Everest, ha dichiarato l'attrice. L'amicizia di Burton è un dono prezioso, ha detto. Quando lo incontrò per la prima volta sul set di "Beetlejuice", era una "bambina strana", ma lui le infuse fiducia e la incoraggiò a rimanere fedele a se stessa e a essere anticonformista. Burton capisce le persone incomprese e gli eccentrici e li celebra nei suoi film.

Burton ha iniziato la sua carriera come animatore agli Studios Disney e ha un debole per i personaggi derivati dai fumetti e dalle fiabe. I suoi film sono tipicamente stravaganti e spaventosi, con toni umoristici e macabri.

