Famiglia sotto coercizione a Karlsruhe

Si sta sviluppando una situazione significativa in un edificio residenziale a Karlsruhe. Le forze dell'ordine armate di mitragliatrici e la squadra SWAT, insieme ai vigili del fuoco, sono tutte presenti. I dettagli della situazione all'interno dell'edificio sono ancora incerti, ma circolano voci di una situazione di sequestro.

Secondo la polizia, sono stati mobilizzati diversi ufficiali per far fronte a una potenziale minaccia nell'edificio. La scena è piena di personale, compresi unità specializzate che indossano equipaggiamento protettivo come caschi, giubbotti antiproiettile e portano mitragliatrici, ha dichiarato un rappresentante della polizia. Sono anche coinvolti unità cinofile, vigili del fuoco e servizi di emergenza.

La situazione minacciosa si sta svolgendo all'interno di un ambiente residenziale, ha precisato il rappresentante della polizia. Tuttavia, il rappresentante non ha rivelato cosa stia effettivamente accadendo sulla scena. Il "Stuttgarter Zeitung" ha riferito che un uomo tiene la sua ex-partner e il loro figlio in ostaggio. Tuttavia, il rappresentante della polizia ha rifiutato di confermare queste informazioni nel pomeriggio.

Al momento, il pubblico non è in pericolo. Allo stesso modo, gli altri residenti dell'edificio multifamiliare sono al sicuro. Non c'è ordine di evacuazione per l'edificio. L'incidente si sta svolgendo nel quartiere di Rintheim a Karlsruhe, un'area residenziale. various streets have been temporarily cordoned off. The incident unfolded early in the day after an emergency call was made, but the identity of the person who contacted the police remains undisclosed.

La polizia sta rispondendo attivamente alla situazione nel quartiere di Rintheim a Karlsruhe. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con la squadra SWAT e i vigili del fuoco per gestire gli eventi in corso.

Leggi anche: