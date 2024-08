- Falso allarme: persona arrestata non ex terrorista RAF

Allarme Falso in Vece di Arresto: Durante le indagini sull'ex terrorista delle FAR Ernst-Volker Staub (69) e Burkhard Garweg (55), la polizia ha fermato temporaneamente un uomo alla stazione di Berlino-Spandau. Tuttavia, l'individuo in questione non è un ex terrorista. "Le indagini hanno dimostrato che la persona non è una delle persone ricercate", ha dichiarato Martin Schanz, portavoce dell'ufficio del procuratore di Verden, all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. È stato ordinato il rilascio dell'uomo.

L'ufficio del procuratore di Verden sta indagando su Staub, Garweg e Daniela Klette (65) dal 2015 per tentato omicidio e tentato e compiuto rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio di quest'anno a Berlino-Kreuzberg, dove viveva sotto un nome falso.

LKA: "Non il Presunto Rapinatore"

Un suggerimento del pubblico ha portato all'arresto temporaneo dell'uomo a Berlino martedì sera. Un controllo dell'identità ha stabilito che non era uno dei sospetti rapinatori, come ha annunciato l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Bassa Sassonia (LKA). Secondo le informazioni della dpa, è stata effettuata una comparazione del DNA. Per motivi di privacy, le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni sulla persona controllata.

La 65enne ex terrorista delle FAR Klette è attualmente in custodia cautelare in una prigione per donne a Vechta. Il suo avvocato, Lukas Theune, ha dichiarato alla dpa che l'atto d'accusa contro Klette dovrebbe essere presentato in autunno. Il tribunale regionale di Verden sarebbe responsabile del processo.

Tra il 1999 e il 2016, Klette, Garweg e Staub sono sospettati di aver rapinato veicoli di trasporto di denaro e supermercati nella Bassa Sassonia e nel Nord Reno-Westfalia per finanziare la loro vita sotterranea. Il sospetto di tentato omicidio è in corso perché durante i rapini sono state sparate anche delle pallottole.

Inoltre, sono stati emessi mandati di arresto contro Klette, Staub e Garweg per il sospetto coinvolgimento in attacchi terroristici. Appartenevano alla cosiddetta terza generazione della fazione di estrema sinistra dell'Esercito Rosso (RAF). Nel 1998, la RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è autodissolta.

Si sono Verificati Diversi Malintesi

Negli ultimi mesi, sono state controllate diverse persone scambiate per Garweg o Staub. Recentemente, c'è stata un'operazione di polizia su larga scala a Berlino a metà luglio perché i testimoni hanno affermato di aver visto Staub su una nave passeggeri sulla Sprea. Si è rivelato un falso allarme dopo il controllo dei dettagli della persona.

L'Ufficio Federale di Polizia Criminale sta cercando Garweg, tra gli altri, utilizzando una foto che lo ritrae con due cani e che è stata trovata nell'appartamento di Klette. Sono state sequestrate anche armi, munizioni e denaro nell'appartamento. Gli investigatori erano già sulle tracce del 55enne. Subito dopo l'arresto di Klette, hanno sequestrato il roulotte a Berlino-Friedrichshain dove Garweg era presumibilmente vissuto con l'alias Martin.

Il fermo temporaneo dell'individuo alla stazione di Berlino-Spandau ha portato alla scoperta che non era coinvolto nei crimini commessi dagli ex terroristi delle FAR, quindi non era uno dei sospetti nelle indagini in corso.

Nonostante i diversi malintesi in cui persone che somigliavano a Garweg o Staub sono state controllate, i sospetti effettivi rimangono a piede libero e le ricerche continuano intensamente, guidate dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale.

Leggi anche: