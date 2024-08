Faesser si assume la responsabilità delle espulsioni

Il successo dipende in gran parte dall'adozione di nuovi poteri e regolamentazioni a livello locale in diversi paesi, ha dichiarato ulteriormente. Questi paesi accoglierebbero volentieri l'assistenza del governo centrale in tal senso.

L'applicazione delle leggi è diventata più rigorosa, portando a un notevole aumento delle espulsioni di trasgressori e potenziali minacce dal gruppo islamista radicale. "Le autorità ora dispongono di un'ampia gamma di risorse per impedire che gli individui soggetti all'espulsione spariscano prima della loro rimozione", ha sottolineato Faeser. "Le cifre delle espulsioni sono aumentate di circa il 20% rispetto all'anno precedente."

Contemporaneamente, Faeser ha espresso ottimismo riguardo al rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi. "In quanto governo federale, è nostro compito condiviso prioritizzare la sicurezza più efficace per la nostra popolazione", ha riaffermato il politico SPD. "Sono felice che stiamo ora procedendo in modo positivo e costruttivo con le mie proposte per rafforzare le regolamentazioni sulle armi all'interno della coalizione."

Purtroppo, venerdì sera si è verificata una tragedia durante una festa cittadina a Solingen, dove tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite in un aggressione con coltello. Il presunto aggressore, un siriano di 26 anni, si è arreso il giorno successivo ed è stato arrestato. Il procuratore federale sta indagando sul caso come possibile atto di terrorismo. Incredibilmente, l'uomo avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria ma era scomparso prima.

L'assistenza del governo centrale nell'adozione di nuovi poteri e regolamentazioni potrebbe avere un impatto significativo su altri paesi, come dimostrato dalle espulsioni riuscite di trasgressori. Data l'aumento delle cifre delle espulsioni, è fondamentale che questi paesi collaborino strettamente con le autorità centrali.

