Faeser vuole vietare ai coltelli lunghi di essere visti dal pubblico.

Gli attacchi con coltelli sono aumentati recentemente. Per fermare questa tendenza, il Ministro federale dell'Interno vuole stringere le regolamentazioni sui coltelli. Ha in mente di proibire completamente un determinato tipo di coltello.

A causa dell'aumento degli attacchi con coltelli, la Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser intende ulteriormente stringere le leggi sulle armi da fuoco. Nella nuova legge sulle armi, annunciata su "Bild am Sonntag", ha dichiarato che vuole "limitare ulteriormente il porto di coltelli in pubblico". Ciò significa che i coltelli con lama fino a sei centimetri, invece dei dodici attuali, potranno essere portati in pubblico. Saranno fatte eccezioni solo per i coltelli da cucina "in contenitori chiusi dopo l'acquisto". "Per i pericolosi coltelli a serramanico, vogliamo creare un divieto generale di porto. Presentiamo presto le modifiche alla legge sulle armi", ha detto Faeser.

Misure di stringenza simili erano state precedentemente richieste dai Länder. La Ministro ha quindi invitato i comuni a creare più "zone prive di armi e coltelli". I divieti di coltelli devono essere "applicati rigorosamente, come fa la Polizia federale con i controlli alle stazioni ferroviarie", ha detto. Secondo le statistiche della polizia, lo scorso anno ci sono stati 8951 casi di lesioni personali gravi e pericolose con coltelli, per ferire o minacciare qualcuno - un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente.

In Germania, l'acquisizione e il possesso di certi coltelli come i coltelli a farfalla sono già proibiti. Una violazione può essere punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una multa. Secondo il Ministero dell'Interno, i coltelli con lama apribile a una mano, cosiddetti coltelli a una mano, nonché coltelli a lama fissa con lama lunga più di dodici centimetri non possono essere portati fuori dalla propria casa o proprietà. Le violazioni possono comportare una multa.

In risposta agli attacchi con coltelli in aumento, la ministro ha suggerito anche di rafforzare l'applicazione delle zone prive di coltelli già esistenti nelle città tedesche. Controverse, ha proposto un divieto completo di determinati tipi di coltelli, simile alle restrizioni già in vigore per certaines spade e coltelli a farfalla.

