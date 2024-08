Faeser vuole continuare a mantenere i controlli alle frontiere

Durante il Campionato Europeo di Calcio, le autorità hanno registrato migliaia di attraversamenti di frontiera illegali ai confini della Germania. La Ministro dell'Interno Faeser considera i controlli alle frontiere una "misura efficace" e vuole mantenerli - per il momento.

La Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser vuole continuare i controlli alle frontiere per contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani, almeno per il momento. "Per me, i controlli alle frontiere rimarranno in vigore finché sarà necessario", ha dichiarato durante una visita alla Polizia federale a Görlitz.

I controlli alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera dovrebbero continuare finché la migrazione irregolare non diminuirà significativamente. Le misure del nuovo sistema di asilo europeo, che rafforzano la protezione delle frontiere esterne dell'UE, devono anche entrare in vigore. Faeser, membro dell'SPD, ha affermato che l'efficacia dei controlli alle frontiere è già evidente.

La lotta contro il traffico di esseri umani è stata efficace e la migrazione irregolare è diminuita. I controlli alle frontiere devono essere approvati dalla Commissione UE, poiché tali misure non sono generalmente consentite nell'area di Schengen.

I controlli alle frontiere attualmente in corso da parte della Polizia federale sono stati approvati fino al 15 dicembre. Ci sono voci all'interno dei Verdi che si oppongono ai futuri controlli alle frontiere. Durante il Campionato Europeo, le autorità hanno registrato diverse migliaia di attraversamenti di frontiera illegali ai confini della Germania.

Dal 7 giugno, una settimana prima dell'inizio del torneo, ci sono stati 8.300 casi del genere, secondo il Ministero dell'Interno federale. I controlli alle frontiere introdotti per l'Europeo si sono dimostrati "misure efficaci".

Faeser aveva precedentemente descritto l'Europeo come il "più grande dispiegamento nella storia della Polizia federale". Durante il torneo, ospitato in dieci città tedesche, circa 22.000 poliziotti della Polizia federale erano in azione ogni giorno.

Non lo nego, il Campionato Europeo di Calcio ha visto un aumento significativo degli attraversamenti di frontiera illegali. Nonostante questo, la Ministro dell'Interno Faeser rimane convinta che i controlli alle frontiere siano necessari per contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani.

