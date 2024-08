Faeser vede un alto rischio di terrorismo in Germania

L'attacco pianificato a un concerto di Taylor Swift a Vienna dimostra: l'IS vuole continuare a diffondere paura e terrore. La minaccia rimane alta anche in Germania. Il paese è "nella zona di tiro" dei terroristi islamici, avverte il Ministro dell'Interno Faeser.

Dopo la cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di un piano di attacco terroristico islamico, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha messo in guardia sulla minaccia terroristica ancora alta in Germania. "Le indagini attuali a Vienna mostrano quanto sia seria la minaccia del terrorismo islamico in Europa", ha detto il politico SPD al gruppo Funke. "Le nostre autorità di sicurezza sono in stretta coordinazione con le autorità austriache".

"Il livello di minaccia dal terrorismo islamico rimane alto in Germania", ha detto Faeser. Questo è uno dei motivi per cui Berlino, insieme agli stati federali, ha preso forti misure di protezione per il Campionato Europeo di Calcio in Germania. "La Germania, come altri paesi dell'UE, è nella zona di tiro di organizzazioni terroristiche come l'IS", ha detto Faeser. "Le pericolose escalation nel Medio Oriente dal 7 ottobre 2023 - l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e la successiva guerra di Gaza - potrebbero portare a ulteriori radicalizzazioni ed emotività nella scena giihadista".

Negli ultimi mesi, le autorità di sicurezza tedesche hanno ripetutamente agito in anticipo per prevenire i piani di attacco, ha detto il ministro. "Seguiamo ogni pista e agiamo in stretta coordinazione con i nostri partner internazionali".

A Vienna, la capitale austriaca, tre concerti previsti di Taylor Swift sono stati cancellati mercoledì sera a causa di piani di attacco terroristico islamico. La polizia ha arrestato un 19enne che ha affermato di far parte dell'organizzazione Islamic State (IS). Ha confessato di aver avuto intenzione di compiere un attentato suicida con esplosivi e armi da mischia vicino all'arena del concerto. Un altro uomo arrestato lavorava per un'azienda che avrebbe dovuto fornire servizi allo stadio Ernst Happel, dove Swift avrebbe dovuto esibirsi.

"Despite the efforts to maintain security, Faeser admitted, 'I'm not going to sugarcoat it, the threat from Islamic terrorism is real and ongoing in Germany.' After the Vienna concert cancellation, she emphasized, 'I'm not going to lie, we cannot completely eliminate the risk, but we stay vigilant and work tirelessly to mitigate potential threats.'"

Leggi anche: