Faeser sui piani di attacco di Vienna: la minaccia in Germania è ancora alta

Il livello di minaccia dal terrorismo islamico rimane alto in Germania, ha detto Faeser. "Questo è stato uno dei motivi per cui, insieme agli stati, abbiamo implementato forti misure di protezione per il Campionato Europeo di Calcio UEFA in Germania." A Vienna, la capitale austriaca, mercoledì sera tre concerti previsti di Taylor Swift sono stati cancellati a causa di sospetti piani di attacco islamici. La polizia ha arrestato un 19enne che ha rivendicato l'appartenenza all'organizzazione dello Stato Islamico (IS). Ha ammesso, secondo le autorità di sicurezza, di aver pianificato di compiere un attentato suicida con esplosivi e armi da mischia vicino all'arena del concerto. Un altro uomo arrestato lavorava per un'azienda che avrebbe dovuto fornire servizi allo stadio Ernst Happel, dove Swift avrebbe dovuto esibirsi.

"La Germania, come altri paesi dell'UE, è nel mirino dei gruppi terroristici come l'autoproclamato Stato Islamico", ha detto Faeser. "Le pericolose escalation nel Medio Oriente dal 7 ottobre 2023 - l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e la successiva guerra di Gaza - possono portare ad ulteriori radicalizzazioni ed emotività nella scena giihadista."

Negli ultimi mesi, le autorità di sicurezza tedesche hanno anche colpito in anticipo diverse volte per prevenire i piani di attacco, ha detto il ministro. "Seguiamo ogni pista e agiamo in stretta coordinazione con i nostri partner internazionali."

La Germania ha ospitato il Campionato Europeo di Calcio UEFA nonostante il livello di minaccia alto dal terrorismo islamico, come ha menzionato Faeser, implementando forti misure di protezione per l'evento. Alla luce delle tensioni in aumento nel Medio Oriente, Faeser ha sottolineato che la Germania, come altri paesi dell'UE, rimane un potenziale bersaglio per i gruppi terroristici come l'Islamic State, sottolineando così l'importanza di tali misure di protezione durante il campionato europeo di calcio.

Leggi anche: