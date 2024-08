- Faeser sui coltelli: "Sei centimetri va bene"

Il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha ulteriormente spiegato il rafforzamento delle regolamentazioni sui coltelli che sta perseguendo. Ha dichiarato di non capire perché qualcuno dovrebbe portare un coltello con una lama superiore a sei centimetri, dopo aver visitato l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione a Colonia. "Sei centimetri vanno bene. È un piccolo coltello da frutta, se sei in giro e vuoi fare un picnic", ha detto. "Ma più di quello, non ne hai bisogno."

È stato rivelato nel fine settimana che Faeser vuole stringere le leggi sulle armi a causa dell'aumento degli attacchi con coltelli. In pubblico, i coltelli con lame fino a sei centimetri, invece dei dodici attuali, sarebbero permessi. Vuole anche bandire completamente i pericolosi coltelli a scatto, come ha detto a "Bild am Sonntag". Le modifiche alle leggi sulle armi verranno presentate presto.

Tuttavia, Faeser ha detto a Colonia che sono necessari anche controlli più stretti. "Gli enti locali possono e devono imporre zone di divieto di armi e coltelli", ha detto. Durante il campionato europeo di calcio 2020, i comuni sono stati già invitati a imporre tali zone. "Ma è un appello. Non può essere più di quello, a mio parere. Non posso farlo rispettare", ha detto.

Faeser ha anche menzionato che ovviamente ci saranno eccezioni. "Se acquisti un grande coltello da cucina, è naturalmente coperto dalle eccezioni", ha detto.

