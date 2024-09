Faeser suggerisce l'incarcerazione di alcuni richiedenti asilo

L'obiettivo, come indicato nel rapporto, è ostacolare l'ingresso illegale e può essere attuato a causa dei rischi di fuga potenziali. Questo obiettivo può essere raggiunto istituendo rapidamente strutture di detenzione facilmente accessibili vicino ai confini e lungo i percorsi migratori, suggerisce il rapporto. Il periodo di detenzione è previsto per durare fino al momento in cui il rifugiato interessato viene rimpatriato nel paese dell'UE in cui è entrato initially, come previsto dalle cosiddette regolamentazioni di Dublino.

Per determinare il paese responsabile, la Polizia di Frontiera dovrebbe utilizzare principalmente il database Eurodac, che archivia le impronte digitali dei rifugiati. La Polizia di Frontiera condivide questi dati con l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (Bamf), che quindi avvia il processo di Dublino, continua il rapporto. Tutti i provvedimenti proposti sono in linea con il diritto dell'UE.

I delegati del governo federale, degli stati e dell'Unione si sono riuniti martedì pomeriggio per la seconda sessione dei loro dibattiti sulla migrazione. L'Unione aveva stabilito i respingimenti ai confini come prerequisito per la loro partecipazione. Faeser aveva ordinato controlli ai confini di tutta la Germania lunedì e aveva annunciato respingimenti aumentati.

Gli altri paesi dell'UE potrebbero dover cooperare efficacemente nell'attuazione delle regolamentazioni di Dublino. Il rapporto suggerisce di considerare alternative nel caso in cui il paese responsabile non possa essere identificato attraverso il database Eurodac.

Leggi anche: