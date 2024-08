Faeser sta minimizzando il divieto di "Compact"

Ministro dell'Interno Faeser ignora le critiche dopo la sospensione del "Compact". "Business as usual", dice. La sua lotta contro i nemici della Costituzione non cambierà. Il direttore responsabile Elsaesser, invece, si rallegra e nutre grandi speranze.

Vince alcune, perde altre - così il Ministro dell'Interno Nancy Faeser commenta la decisione della Corte Amministrativa Federale riguardo alla rivista "Compact" e le successive critiche alla sua leadership. Dice che continuerà la sua lotta contro i "nemici della Costituzione". Jürgen Elsaesser, a capo del gruppo mediatico di estrema destra, festeggia un giorno dopo la decisione nella procedura interinale, che ha temporaneamente sospeso il divieto.

"La Costituzione esplicitamente prevede l'istituto del divieto di associazione per proteggere la democrazia dai nemici della Costituzione", dice Faeser in una riunione alla stazione di Berlino Ostbahnhof. Era lì per presentare un numero verde della polizia federale per le vittime di violenza domestica, ma ha anche dovuto commentare la sconfitta giudiziaria del giorno precedente. Faeser ribadisce che, data la situazione di minaccia attuale, è importante utilizzare questi strumenti di una democrazia robusta. Il Ministero dell'Interno federale manterrà la sua posizione nei procedimenti principali. Faeser sottolinea: "Non rallenteremo nelle nostre azioni contro i nemici della Costituzione".

Il ministro ha bandito "Compact" il 16 luglio, sostenendo che la rivista era un "centro di propaganda dell'estremismo di destra". Il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente revocato il divieto il 13 luglio, mettendo in dubbio la proporzionalità del divieto. Ciò significa che la rivista può essere nuovamente pubblicata sotto determinate condizioni. Una decisione finale sarà presa nei procedimenti principali.

Faeser: "Business as usual"

È positivo che tali divieti in uno stato di diritto siano anche esaminati legalmente e, se necessario, corretti, dice Faeser. Puntando ai divieti del suo ministero del passato che sono stati confermati in tribunale, spiega che è positivo che il tribunale abbia confermato in linea di principio che un divieto per un'azienda mediatica come "Compact" è possibile. Ora, dice, "abbiamo perso in parte", ma aggiunge: "È solo business as usual".

Dopo il fallimento temporaneo del divieto di "Compact", Faeser ha affrontato critiche dalla CDU e dall'AfD, ma anche dal partner di coalizione FDP. "La decisione interinale contro il divieto di 'Compact' getta una luce disastrosa sulla competenza di Frau Faeser", ha detto Alexander Hoffmann, responsabile degli affari parlamentari della CSU nel Bundestag. Il vice presidente del gruppo parlamentare FDP, Konstantin Kuhle, ha descritto la decisione del tribunale come "imbarazzante per il Ministero dell'Interno federale". La rivista "Compact" può ora presentarsi come vittima, ha detto Kuhle a "Der Spiegel". Cosa che nessuno dice ad alta voce, ma che molti potrebbero pensare, è che la sconfitta in tribunale potrebbe giocare a favore dell'AfD nelle prossime elezioni statali della Turingia, della Sassonia e del Brandeburgo, che avevano fatto appello alla classificazione del partito come caso sospetto di estremismo di destra in due occasioni. "Faeser deve dimettersi", chiede la presidente dell'AfD Alice Weidel.

Il direttore responsabile festeggia la vittoria interinale

Mentre il ministro deve rispondere a domande scomode, il "Compact" chief gode del momento. "Compact" ha trionfato sui "soprusi autoritari, se non fascisti, del Ministro dell'Interno Nancy Faeser", dice Jürgen Elsässer ai giornalisti a Berlino. E: "Ieri è stata una vittoria di Davide contro Golia, è stata una vittoria della democrazia sulla dittatura e è stata una vittoria del popolo sul regime".

La rivista di agosto, che era stata temporaneamente trattenuta, può ora essere consegnata, dice Elsässer. Tuttavia, il editore non può ancora fare affidamento sui suoi canali di distribuzione abituali, poiché i suoi materiali e attrezzature sono stati sequestrati. "Non abbiamo scrivanie, non abbiamo sedie, non abbiamo computer, non abbiamo documenti, non abbiamo file. Non abbiamo più nulla."

Speranza per un aumento della tiratura

Si aspetta che la portata della rivista e del canale si espanda. "Prima dell'attacco di Faeser, magari due milioni di tedeschi ci conoscevano. Ora potrebbe essere il 60%". Elsässer ha detto: "Adesso tutti vogliono questa rivista".

Uno dei legali di "Compact", Laurens Nothdurft, ha valutato le possibilità di successo nei procedimenti principali come "estremamente alte". Si potrà dire di più una volta disponibili le motivazioni scritte della Corte Amministrativa Federale per la decisione nella procedura interinale. Stanno combattendo legalmente a livello statale per il rapido ritorno dei beni aziendali sequestrati.

In ogni caso, gli ufficiali hanno solo pochi giorni per copiare i contenuti dei testi e dei supporti dati dell'azienda mediatica. "Nei procedimenti principali, la prova sequestrata per il divieto dell'associazione giocherà un ruolo ulteriore", dice Faeser. Sono attualmente in fase di valutazione.

Il Ministero dell'Interno ha citato una frase di Elsässer nella sua decisione di divieto, che lui vuole essere interpretata diversamente. "Questa frase 'Questo regime deve essere rovesciato' da parte mia è una delle frasi più fraintese dalle mie labbra", dice. La sua spiegazione per la citazione: Viene accusato di voler rovesciare l'ordine democratico-liberale o il sistema democratico-liberale. "Ma è sempre stato questione di restaurare l'ordine democratico-liberale rovesciando il cosiddetto regime".

Despite the temporary suspension of the ban on "Compact" magazine by the Federal Administrative Court, Interior Minister Faeser maintains her stance against constitutional enemies, stating, "We will not let up in our actions against constitutional enemies." Meanwhile, the editor-in-chief of "Compact," Jürgen Elsaesser, sees this interim victory as a triumphed David over Goliath, expressing hope for an increase in circulation for the magazine.

