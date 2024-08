- Faeser sostiene una maggiore regolamentazione delle armi da fuoco

La Polizia Federale Tedesca ha documentato 373 incidenti legati ai coltelli alle stazioni ferroviarie quest'anno. Secondo il quotidiano "Bild" e l'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, ci sono stati in totale 639 incidenti del genere nel 2023. Inoltre, sono stati segnalati 7 incidenti legati ai coltelli in "puntate di fermata" - fermate più piccole non classificate come stazioni ferroviarie - durante i primi sei mesi dell'anno, a confronto con i 11 incidenti del 2023. Più frequentemente, questi incidenti si sono verificati sui binari, dove la Polizia Federale ha segnalato 84 incidenti legati ai coltelli dall'inizio dell'anno, seguiti da 196 incidenti nell'anno precedente. Queste statistiche comprendono i casi in cui un coltello è stato semplicemente portato o utilizzato, ha precisato la Polizia Federale, lasciando spazio a possibili modifiche nei dati.

Per la sicurezza delle stazioni ferroviarie e S-Bahn della Germania, sia la società ferroviaria che la Polizia Federale condividono la responsabilità. Sui treni urbani e negli autobus, i responsabili e la rispettiva polizia statale sono responsabili.

Di fronte all'aumento degli attacchi con coltelli, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) promuove regolamentazioni più severe per i coltelli. Nella legge sulle armi in arrivo, Faeser ha annunciato sul "Bild am Sonntag" che intende "limitare ulteriormente il trasporto di coltelli negli spazi pubblici". Gli spazi pubblici permetteranno coltelli con lame lunghe fino a sei centimetri, rispetto ai dodici centimetri attuali. Ci sarà un divieto assoluto di portare coltelli a scatto pericolosi.

Andreas Roßkopf del Sindacato della Polizia (GdP) ha dichiarato a "Bild" che, sebbene un divieto di portare coltelli alle stazioni ferroviarie sia generalmente ragionevole, sono necessari cambiamenti legislativi per consentire alla Polizia Federale di applicarlo efficacemente. Attualmente, i controlli casuali non sono possibili secondo la legislazione attuale.

Lo scorso estate, la Conferenza dei Ministri dell'Interno ha invitato Faeser a esaminare una regolamentazione nazionale sui divieti di armi sui treni e alle stazioni ferroviarie e, se necessario, a proporre modifiche alle condizioni di trasporto della ferrovia tedesca, con un'attenzione particolare ai coltelli. Tuttavia, le condizioni di trasporto della società ferroviaria attuali stabiliscono: "È vietato trasportare come bagaglio a mano o bagaglio registrato: oggetti e sostanze che sono in grado di disturbare o ferire i compagni di viaggio o danneggiare il veicolo".

