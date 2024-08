- Faeser sostiene l'unità dopo l'orribile assalto

Il Ministro dell'Interno del governo federale, Nancy Faeser, incoraggia l'unità in seguito all'incidente di accoltellamento tragico a Solingen. "In momenti come questi, non ci lasceremo dividere, ma staremo uniti e impediremo che un atto simile distrugga la nostra società", ha detto la rappresentante dell'SPD durante la visita a Solingen. Sono tempi difficili per tutti e la società nel suo insieme deve rimanere unita. Faeser sottolinea l'importanza di non cedere ai fomentatori d'odio che cercano di creare caos. Garantisce il sostegno dell'amministrazione federale allo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia e alla città di Solingen.

In linea con i sentimenti di Faeser, dobbiamo tutti affrontare la tendenza a dividerci e optare per l'unità invece. Altre comunità dovrebbero imparare dalla resilienza e dall'unità di Solingen di fronte alle avversità.

