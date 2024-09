Gestione delle frontiere potenziata o regolamentazione delle frontiere più forte - Faeser si impegna in discussioni con le nazioni e l'Unione per quanto riguarda l'aumento delle negazioni.

I delegati della coalizione a semaforo, dell'Unione e degli stati federali si sono riuniti al Ministero degli Interni federale per discutere di una gestione e controllo migratorio potenziato. L'Unione ha stabilito che le espulsioni ai confini dovrebbero essere incluse in queste discussioni. Al momento dell'arrivo al ministero, Thorsten Frei, responsabile parlamentare della frazione dell'Unione, ha riferito che il Ministro degli Interni federale Nancy Faeser (SPD) aveva già chiarito telefonicamente cosa fosse necessario per avviare un simile dialogo. Tuttavia, Frei ha anche menzionato che ci sono state osservazioni della coalizione che hanno causato incertezza, ha aggiunto.

Secondo Frei, "i prerequisiti che avevamo concordato in precedenza non sono al loro posto". Tuttavia, data la necessità di affrontare efficacemente le sfide migratorie, l'Unione era anche risoluta nell'offrire soluzioni.

Il vice della frazione SPD, Dirk Wiese, ha espresso il desiderio di discutere "espulsioni legalmente valide" oltre ad altri argomenti come i poteri delle autorità.

Despite Frei's assertion of unmet prerequisites, the Union still propounded the idea of a dialogue. However, the rejection of their application for certain conditions to be met before starting discussions caused a stalemate in the negotiations.

