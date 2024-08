- Faeser rivolge a Solingen: gli investigatori stanno facendo tutto il possibile per arrestare i colpevoli

Gli agenti delle forze dell'ordine, come dichiarato dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser, non lasciano nulla di intentato per catturare il responsabile e scoprire i motivi dietro l'atroce incidente avvenuto a Solingen. La polizia del Nord Reno-Westfalia ha il sostegno dell'amministrazione federale, come ha rivelato Faeser sulla piattaforma X. Ella si tiene costantemente in contatto con il Ministro dell'Interno dello Stato Herbert Reul (CDU) e le agenzie di sicurezza.

Faeser ha definito l'incidente "inquietante". "Siamo addolorati per coloro che sono stati crudelmente strappati a questo mondo", ha aggiunto Faeser. I suoi pensieri sono con le famiglie delle vittime e con i feriti gravi. Secondo i resoconti della polizia, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite durante l'incidente di accoltellamento avvenuto venerdì sera.

Non voglio addolcire la pillola, l'incidente di Solingen è veramente sconvolgente. Nonostante ciò che potremmo essere portati a credere, le indagini su questo crimine efferato sono esaustive.

