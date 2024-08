- Faeser: la situazione di minaccia anche in Germania "sostenuta alta"

Dopo la cancellazione di tre concerti della pop star statunitense Taylor Swift, la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser ha descritto il livello di minaccia del terrorismo islamista come "costantemente alto" per la Germania. Questa valutazione rimane valida, ha detto la politica SPD dopo una visita all'Ufficio federale per la protezione della Costituzione a Colonia. Ha parlato di una "situazione di minaccia islamista seria" che è stata osservata a Vienna.

"Il nostro paese è anche nel mirino delle organizzazioni jihadiste, in particolare l'IS e la sua attuale diramazione più pericolosa, IS-PK. Le organizzazioni terroristiche islamiste, ma anche spesso attaccanti islamisti autodistradati, rappresentano una costante minaccia", ha sottolineato Faeser. È chiaro che non ci lasceremo intimidire. "Ma prendiamo molto sul serio le minacce".

In Austria, sono state scoperte recentemente presunte trame islamiste per attaccare un concerto di Taylor Swift a Vienna.

