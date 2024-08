Faeser esprime profondo shock per l'"aggressione grave" a Solingen.

Lo scorso venerdì sera, un aggressore non identificato ha lanciato un violento attacco contro diverse persone utilizzando un coltello nel cuore di Solingen durante un festival. Secondo le dichiarazioni della polizia, tre individui hanno perso la vita e, entro sabato mattina, il numero dei feriti è salito a otto, cinque dei quali in condizioni gravi. Il sospetto è ancora a piede libero, causando una vasta caccia all'uomo da parte delle autorità. La portavoce di Düsseldorf, la capitale dello stato, ha definito questo incidente come un "attacco". Contrariamente alle speculazioni dei media, la polizia ha smentito le voci che lo definissero un "attentato terroristico".

Il Ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha dichiarato: "Tutte le forze di sicurezza sono impegnate per catturare l'aggressore e indagare sulle motivazioni dell'attacco. La polizia del Nord Reno-Westfalia ha il pieno sostegno del governo federale. Sono in costante contatto con il Ministro dell'Interno del NRW, Herbert Reul, e con le nostre forze di sicurezza in merito alla questione".

Il collega ministro della salute, Karl Lauterbach (SPD), ha scritto sulla piattaforma di messaggistica istantanea X durante la notte: "Spero che i servizi medici possano salvare i feriti rimasti e che la polizia possa catturare il delinquente responsabile di questo vile attacco".

La co-portavoce dei Verdi, Ricarda Lang, ha espresso il suo shock per "le sconvolgenti notizie da Solingen, dove le persone erano uscite per divertirsi e sono state crudelmente uccise". La co-portavoce dell'AfD, Alice Weidel, ha definito l'incidente come un "attentato terroristico", aggiungendo: "Speriamo che il criminale venga catturato il prima possibile".

La polizia locale sta mobilitando tutte le risorse per catturare il sospetto coinvolto nell'attacco, come dichiarato dal Ministro dell'Interno, Nancy Faeser. Nonostante la co-portavoce dell'AfD, Alice Weidel, abbia definito l'incidente come un "attentato terroristico", le dichiarazioni della polizia insistono sul fatto che si tratta di un "attacco", non un attentato terroristico.

