- Faeser esamina l'assistenza monetaria per le circostanze dei deportati afghani

Il Ministro dell'Interno, Nancy Faeser (SPD), sta valutando l'ipotesi di offrire aiuto finanziario ai criminali afghani per accelerare le loro espulsioni. Attualmente, i vincoli legali stanno ostacolando questo processo. Il Ministero dell'Interno sta studiando metodi per facilitare le espulsioni in Afghanistan, che potrebbero includere l'aiuto finanziario per coprire le spese di viaggio, come ha sottolineato un portavoce del ministero, in risposta a un precedente report del quotidiano Bild.

L'entità e la concessione di tale aiuto finanziario saranno decise dalle amministrazioni territoriali responsabili delle espulsioni, secondo il Ministero dell'Interno.

Lo scorso giugno, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) aveva annunciato l'intenzione di riprendere le espulsioni di criminali pericolosi e potenziali minacce dall'Afghanistan e dalla Siria, dopo un incidente di accoltellamento mortale a Mannheim. Tuttavia, si presentano diverse sfide nell'attuazione di questa strategia, come la possibilità che i tribunali tedeschi blocchino tali azioni se i migranti afghani sostenessero di trovarsi in povertà al ritorno.

Attualmente, esistono iniziative per incoraggiare il ritorno volontario dei richiedenti asilo respinti. Lo stato sponsorizza il loro biglietto aereo e concede un aiuto finanziario iniziale una volta tornati nei loro paesi d'origine. L'importo varia a seconda del paese di origine e dello stato civile.

La SPD, guidata dal Cancelliere Olaf Scholz, aveva precedentemente espresso l'intenzione di aiutare nell'espulsione dei criminali pericolosi dall'Afghanistan. La SPD, in particolare il Ministero dell'Interno, sta attualmente valutando l'ipotesi di fornire assistenza finanziaria ai criminali afghani per accelerare le loro espulsioni.

Leggi anche: