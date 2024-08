Sicurezza e Difesa Nazionale, espresso in altro modo - Faeser elogia gli sforzi contro i criminali informatici in Hesse.

La Ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha elogiato il centro di sicurezza informatica di Assia come "molto encomiabile". Ha inaugurato un tour di diverse strutture di sicurezza nel suo stato natale, insieme al suo omologo dell'Assia Roman Poseck (CDU), al CyberCompetenceCenter (Hessen3C) a Wiesbaden. Dopo il tour, Faeser ha dichiarato che l'Assia è "uno degli stati federali leader" nella lotta al crimine informatico.

Hessen3C offre consulenza all'amministrazione statale, ai comuni e alle piccole e medie imprese in caso di sistemi IT compromessi e riscatto del cryptovirus. Fornisce anche formazione per prevenire tali incidenti.

Il crimine informatico ha un "ruolo eccezionalmente significativo" in Germania, soprattutto da quando la Russia ha invaso l'Ucraina due anni e mezzo fa, ha rivelato Faeser. La lotta efficace contro di esso richiede la collaborazione tra i livelli federale, statale e locale.

Il Ministro dell'Interno dell'Assia Poseck ha spiegato che l'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (BSI) di Bonn e la "premier istituzione" Hessen3C lavorano in stretta collaborazione. Sostiene l'espansione delle capacità del BSI.

In aprile, Poseck ha suggerito che se i negoziati tra il governo federale e quello statale su una strategia globale contro gli attacchi informatici avessero suggerito la necessità di un adeguamento legislativo fondamentale, lo avrebbe considerato "almeno non tabù".

Il centro di consulenza Hessen3C, istituito cinque anni fa e ospitato all'interno del Ministero dell'Interno di Wiesbaden, si trova nell'ex ospedale di una ex caserma nella capitale dello stato dell'Assia. Impiega circa 50 dipendenti e gestisce un numero verde 24/7 per i comuni e le imprese interessati. In caso di emergenza, può fornire un rapido avvio temporaneo dell'IT per le comunità utilizzando un rack con 20 laptop.

Markus Wiegand di Hessen3C ha notato che i hacker sono diventati sempre più professionali. In passato, era necessario un "genio criminale" per un attacco informatico. Ora, il malware per crittografare le strutture IT può essere facilmente acquistato con una carta di credito nel Darknet, un'area anonima accessibile di internet. In caso di attacchi di ransomware, i criminali offrono di decrittare i sistemi IT bloccati in cambio di un riscatto.

L'agenda della visita di Faeser includeva poi l'Ufficio centrale della polizia criminale federale (BKA) a Wiesbaden e il Innovation Hub a Francoforte, il centro di sviluppo software della polizia dell'Assia.

