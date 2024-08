- Faeser difende il divieto di "Compact"

Dopo che il Tribunale Amministrativo Federale ha sospeso provvisoriamente il divieto della rivista di estrema destra "Compact" imposto dalla ministra dell'Interno Nancy Faeser (SPD), la ministra non vede motivo per cambiare rotta. "La Costituzione prevede esplicitamente l'istituto del divieto di associazione per proteggere la democrazia dai nemici della Costituzione", ha dichiarato durante un evento alla stazione di Berlino Ostbahnhof.

Data la situazione di minaccia attuale, è importante utilizzare anche questi strumenti di democrazia difensiva. Il Ministero dell'Interno federale mantiene la sua posizione nei procedimenti principali. La ministra ha sottolineato: "Non ci fermeremo nelle nostre azioni contro i nemici della Costituzione".

Faeser aveva proibito "Compact" il 16 luglio, affermando che la pubblicazione era un "centro di propaganda dell'estrema destra". Il Tribunale Amministrativo Federale ha revocato provvisoriamente il divieto in una procedura accelerata il mercoledì successivo, principalmente esprimendo dubbi sulla proporzionalità del divieto. Ciò significa che la rivista può ora essere pubblicata nuovamente sotto determinate condizioni. Una decisione finale sarà presa nei procedimenti principali.

Faeser ha detto che era positivo che tali divieti potessero anche essere sottoposti a revisione legale in uno stato di diritto. Ha fatto riferimento a precedenti ordini di divieto del suo ministero che avevano resistito in tribunale. "Abbiamo perso in parte questa volta", ha detto Faeser, aggiungendo: "È un processo completamente normale". Dopo il fallimento provvisorio del divieto di "Compact", Faeser ha affrontato critiche dal FDP, dall'AfD e dall'Unione.

Il Ministero dell'Interno federale continua a monitorare le attività di diverse compagnie mediatiche, comprese quelle associate a gruppi di estrema destra, per tutelare i valori democratici. In risposta alla decisione della corte, alcune compagnie mediatiche potrebbero dover rivalutare il loro contenuto per garantire il rispetto delle norme costituzionali.

