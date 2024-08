Faeser dà all'estrema destra un congresso interno del partito del Reich

Il tentativo della Ministro degli Interni Faeser di chiudere la rivista di estrema destra "Compact" è fallito in modo spettacolare. Il danno è stato fatto alla democrazia. Chi spera in un divieto per l'AfD incroci le dita che la Socialdemocratica si dimetta. Non può.

Dopo che la Ministro degli Interni federale Nancy Faeser ha bandito la rivista di estrema destra "Compact", un editore del circolo di Jürgen Elsässer ha annunciato il lancio di una rivista sostitutiva intitolata "Nancy". La storia in copertina recitava: "Veleno. Bellicismo. Censura." Elsässer si è vantato: "Quello che la signora Faeser voleva bandire non può essere bandito." Non stupido, l'estremista di destra si è assicurato di prendere le distanze dalla pubblicazione di "Nancy", impedendo che l'ordine di Faeser fosse applicato ad essa. Così, lo stato di diritto viene superato in astuzia.

La descrizione di sé dell'editore, che diffonde le sciocchezze di Elsässer, suona come un pamphlet dell'estrema destra e sinistra. Tale retorica è popolare in entrambi i campi. "Durante il crollo attuale del capitalismo dei mercati finanziari, il regime incostituzionale proietta il suo odio e panico su di noi, il popolo che non ha mai avuto una scelta fondamentale su come questo sistema è stato impostato. Stiamo assistendo a un tentativo di dittatura terroristica degli elementi più reazionari, chauvinisti e imperialisti del capitale finanziario."

Lo stato di diritto funziona nonostante l'allegata dittatura

Ma è chiaro che il "tentativo di dittatura terroristica" ha fallito finora. Perché lo stato di diritto funziona ovviamente. Nella Repubblica federale - spesso chiamata "BRD GmbH" dai seguaci di Elsässer - non c'è arbitrio giudiziario, come lo conosciamo dalla Russia, dove un dittatore prende ostaggi stranieri per liberare assassini e spie. Tuttavia, questo non preoccupa persone come Elsässer, che continuano ad ammirare Putin e a parlare di una dittatura in Germania, utilizzando tutti i mezzi legali offerti dallo stato di diritto. Così non è stato una sorpresa: gli avvocati di Elsässer hanno utilizzato tutti i mezzi per garantire che "Compact" possa apparire regolarmente - e hanno vinto temporaneamente in tribunale.

Il Tribunale amministrativo federale ha espresso dubbi sulla proporzionalità del divieto di Faeser per "Compact" e ha dato la priorità alla libertà di opinione e di stampa sull'interesse pubblico per chiudere la pubblicazione. Ora può apparire di nuovo fino a quando non verrà presa una decisione finale, che potrebbe richiedere molti mesi, se non anni. Elsässer, i suoi lettori e gli alleati sono trionfanti. Faeser ha dato loro il classico raduno interno del partito con la sua scarsa preparazione del tentativo di chiudere "Compact". Le sue possibilità di successo erano minime.

Sin dall'inizio della procedura, era chiaro che la costruzione ideata dalla Socialdemocratica per eliminare la rivista e la sua presenza online era altamente azzardata e si basava su un terreno costituzionale molto instabile. La Costituzione permette il divieto di associazioni che sono dirette contro l'ordine costituzionale o contro l'idea di comprensione internazionale. Quindi Faeser ha semplicemente dichiarato l'operazione editoriale un'associazione. Il tribunale considera possibile in linea di principio. Tuttavia, questo non esime Faeser dal suo obbligo costituzionale di provare una potenziale incostituzionalità efficace di "Compact" come motivo per il divieto.

Dubbi non solo dall'angolo di destra

Il fatto che l'approccio di Faeser sia stato criticato per tentare la censura - e non solo dall'angolo di destra - era ovvio. L'AfD ha urlato come al solito. Tuttavia, anche avvertimenti sono arrivati dalla Deutsche Journalisten-Union (DJU), che non può essere accusata di avere simpatie di destra. "Se la giustificazione del Ministero degli Interni non è a prova di bomba, allora una procedura giudiziaria potrebbe diventare un colpo di PR per 'Compact'", ha informato la DJU il pubblico attraverso "Tagesspiegel".

Ed è esattamente ciò che è successo ora. Elsässer ride tra sé. Nel prossimo numero della sua rivista di sciocchezze, sfrutterà la sua "vittoria" in tribunale. Chi non lo sapeva ora lo sa. Faeser, invece, è rimasta a fare la figura dell'idiota. I suoi sforzi per mostrare al pubblico che si sta mettendo contro "gli incendiari intellettuali che stanno fomentando un clima di odio e violenza contro i rifugiati e i migranti e vogliono rovesciare il nostro stato democratico" sono falliti. Aveva spiegato: "Il nostro divieto è un duro colpo contro la scena di estrema destra." Sì - ma è rimbalzato.

È corretto: uno stato di diritto robusto deve tollerare il contenuto grossolano di "Compact". È altrettanto corretto che "Compact" debba tollerare lo stato di diritto. Tuttavia, ciò non significa che la Costituzione possa essere interpretata a volontà per combattere un "clima di odio e violenza". La magistratura non è responsabile dei sentimenti e dello spirito del tempo, ma delle azioni punibili. L'autore del "World" Deniz Yücel ha centrato il problema subito dopo l'annuncio del divieto: "Con il rigorismo morale e l'interpretazione delle maniche della camicia dei diritti fondamentali, si possono condurre dibattiti su Twitter, ma non un ministero", ha scritto. "Chiunque tenti questo, danneggia la democrazia più di quanto 'Compact' e il suo direttore

"Se il divieto, come temo, verrà revocato dalla corte, le dimissioni del Ministro dell'Interno sono inevitabili," aveva spiegato il parlamentare FDP Wolfgang Kubicki dopo che Faeser aveva annunciato la sua decisione. Ovviamente, il politico SPD non si dimetterà. Resterà in carica per un altro anno, poi perderà comunque il posto. Pertanto, tutti quelli che sperano in una procedura di divieto contro l'AfD dovrebbero incrociare le dita perché ciò accada. La reazione di Faeser alla sua sconfitta in tribunale - "una procedura del tutto normale" - ha dimostrato che non si pente. Ecco come si può giustificare il proprio fallimento e il trionfo dei fautori di una rivista di estrema destra.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Federale ha dato il via libera a "Compact" per continuare la pubblicazione, mettendo in dubbio la fattibilità del divieto di media estremisti basato unicamente sull'interesse pubblico. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare la 'Libertà di stampa' in una società democratica, anche di fronte a contenuti considerati offensivi o minacciosi per le norme sociali.

Data la perplessità della corte sulla proporzionalità del divieto e la protezione della 'Libertà di opinione e stampa', è fondamentale che le autorità forniscano prove convincenti di incostituzionalità prima di tentare di reprimere pubblicazioni controversie. Il destino del tentativo di Faeser di chiudere "Compact" evidenzia la cautela necessaria nel bilanciare la necessità di sicurezza contro i principi di una stampa aperta, garantendo che lo spirito della democrazia rimanga intatto.

