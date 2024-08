Faeser critica le proteste climatiche negli aeroporti

Agli aeroporti come Berlino-Brandeburgo e Stoccarda, due individui si sono incollati in ciascuna posizione la mattina, ma non sulle piste. Hanno richiesto un accordo per l'uscita dai combustibili fossili. La polizia li ha presi in custodia. A Colonia-Bonn sono stati cancellati otto partenze e otto atterraggi, e un volo è stato cancellato a Norimberga. Le operazioni di volo a Berlino e Stoccarda non sono state influenzate.

"Questi attivisti non solo mettono a rischio le loro vite, ma anche quelle degli altri," ha criticato Faeser. Ha aggiunto: "Abbiamo proposto pene severe. Stiamo anche richiedendo agli aeroporti di migliorare significativamente le loro misure di sicurezza."

