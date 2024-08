Faeser critica le proteste climatiche negli aeroporti

A seguito di proteste da parte di attivisti climatici del gruppo 'Letzte Generation' in quattro aeroporti, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha descritto le azioni come 'criminali' e 'pericolose e folli' sulla piattaforma online X. Le operazioni negli aeroporti di Colonia/Bonn e Norimberga sono state interrotte per circa un'ora e mezza ciascuna nella mattinata di giovedì a causa delle azioni.

In questi aeroporti, così come in quelli di Berlino-Brandeburgo e Stoccarda, due persone si sono incollate alle superfici la mattina, ma non sulle piste. Hanno richiesto un'uscita dall'accordo sui combustibili fossili. Sono state prese in custodia dalla polizia. A Colonia/Bonn sono stati cancellati otto partenze e otto atterraggi, e un volo è stato cancellato a Norimberga. Le operazioni non sono state influenzate a Berlino e Stoccarda.

Faeser ha criticato: "I disturbatori non solo mettono a rischio le loro vite, ma mettono in pericolo anche gli altri". Ha aggiunto: "Abbiamo proposto pene detentive severe. E richiederemo agli aeroporti di migliorare significativamente la sicurezza delle loro strutture".

