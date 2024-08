Faeser apre un punto di contatto per le donne vittime di violenza

La Ministra dell'Interno federale Nancy Faeser ha inaugurato il primo rifugio sicuro aperto 24/7 per donne vittime di violenza alla stazione di Berlino Ostbahnhof il giovedì. "Nessuno dovrebbe sentirsi in colpa per essere vittima di violenza", ha dichiarato Faeser. "Vogliamo abbassare la barriera per le vittime per cercare aiuto e fare una denuncia".

Le donne vittime di violenza possono ora rivolgersi a "agenti femminili della Polizia federale, specializzati, esperti e empatici" al rifugio sicuro della stazione Ostbahnhof e fare una denuncia, ha spiegato Faeser. Faeser ha anche espresso la speranza che le donne si sentano più a loro agio nel rivolgersi alla polizia e che ci sia un maggior numero di responsabili che rendano conto delle loro azioni.

Secondo il Ministero dell'Interno, un altro rifugio sicuro verrà aperto presso l'Inspectore della Polizia federale alla stazione centrale di Colonia più tardi quest'anno. Nel 2023, più di 256.000 persone in Germania sono state vittime di violenza domestica, il 70% delle quali donne. Il numero di vittime di violenza domestica è aumentato del 6,5% rispetto all'anno precedente.

Al rifugio sicuro della stazione centrale di Colonia, che verrà staffato dalla Polizia federale più tardi quest'anno, le vittime di violenza possono anche cercare aiuto e fare denunce. Per ulteriori sostegno alle vittime, Faeser ha menzionato che la Polizia federale ha formato i suoi agenti per gestire tali casi sensibili con cura e comprensione.

Leggi anche: