Faerer garantisce misure avanzate di sorveglianza delle frontiere

**Germania, circondata da altri membri dell'Accordo di Schengen, normalmente expérimenta movimenti di confine senza restrizioni. Tuttavia, a partire da domani, questo cambierà come parte di una crociata contro l'immigrazione illegale. Tuttavia, il Ministro dell'Interno Faeser garantisce che non ci saranno significativi ritardi per pendolari e viaggiatori. In un'intervista con "Bild am Sonntag", ha assicurato: "Nessun ritardo esteso, piuttosto controlli intelligenti" ci saranno. Questi controlli saranno sporadici, come richiede la situazione attuale, ha dichiarato il politico SPD. Tuttavia, il ministero ha avvertito di possibili, sebbene temporanei, disagi nel traffico di frontiera.

In precedenza, l'ex Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker aveva messo in guardia dalle "inconvenienti dolorose per i pendolari". Critiche sono esplose da parte di cittadini e associazioni turistiche nelle zone di confine, nonché da diversi Paesi europei.

Faeser ha richiesto un'estensione dei controlli a tutti i confini terrestri della Germania per ridurre il numero di entrate illegali. Con questi controlli, Faeser spera "di ridurre ulteriormente l'immigrazione irregolare, contrastare i trafficanti, disturbare i criminali, identificare e fermare gli islamisti", ha detto a "Bild am Sonntag".

Questi controlli supplementari continueranno inizialmente per sei mesi e riguarderanno i confini terrestri con Danimarca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. I controlli già esistenti sono in vigore ai confini con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, e al confine con la Francia durante i recenti Giochi Olimpici.

Il Ministero dell'Interno ha evidenziato che la polizia ai confini con Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera ha rilevato circa 52.000 entrate illegali e ha eseguito quasi 30.000 respingimenti dal 16 ottobre 2023. Le persone vengono negate l'ingresso per diverse ragioni, ad esempio per mancanza o falsificazione di documenti validi o tentativi illegali di entrare senza un permesso di residenza legittimo. La misura ha anche attirato l'attenzione poiché i controlli ai confini all'interno dell'area di Schengen sono rari e devono essere segnalati alla Commissione UE in ogni caso.

Scholz contatta i Paesi vicini

Il Cancelliere federale Olaf Scholz ha difeso l'espansione dei controlli e ne ha giustificato la necessità per ridurre ulteriormente l'immigrazione irregolare. Secondo fonti ufficiali, Scholz ha parlato con diversi capi di governo europei sui controlli, tra cui il Primo Ministro polacco Donald Tusk, il Cancelliere austriaco Karl Nehammer e il Primo Ministro del Lussemburgo Luc Frieden. Si è anche tenuta una conversazione con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Scholz intende anche mettersi in contatto con i leader di tutti gli altri Paesi confinanti nei prossimi giorni, come è stato annunciato.

Il leader della CDU Friedrich Merz ha invitato il governo federale a redigere un bilancio collettivo entro la fine dell'anno per verificare se il numero di entrate illegali è significativamente diminuito a causa dei controlli. "Solo i respingimenti ai nostri confini avrebbero un effetto immediato", ha detto "Bild am Sonntag".

Esperto: Aspettativa non soddisfatta

Lunedì, un'unione del governo, dell'Unione come maggiore forza di opposizione e degli Stati federali sulla politica migratoria è fallita. L'Unione sostiene i respingimenti di massa dei richiedenti asilo ai confini della Germania, che il governo federale stima essere illegali secondo il diritto europeo. Al contrario, la coalizione del semaforo cerca di accelerare la procedura per i cosiddetti "Dublin transfers". Ciò comporta il ritorno dei richiedenti asilo da parte di quei Paesi UE obbligati a elaborare le loro richieste di asilo - generalmente il Paese in cui hanno fatto il loro primo ingresso in Europa.

Non tutti sono d'accordo con le intenzioni della Germania: "Mi oppongo ai controlli ai confini", ha dichiarato l'ex Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, riferendosi ai 50.000 pendolari tedeschi tra Germania e Lussemburgo. All'interno dell'area di Schengen, altri Paesi hanno similmente reintrodotto controlli temporanei ai confini. "Guardo a questo con preoccupazione", ha detto Juncker. Non si dovrebbe permettere che "i confini vengano ricostruiti nella mente e nei sentimenti delle persone".

Il ricercatore sulla migrazione Gerald Knaus dubita dell'impatto atteso dei controlli. In un'intervista con Deutschlandfunk, l'esperto ha suggerito: "Chiunque si aspetti che i controlli ai confini portino a una riduzione dell'immigrazione irregolare sta propugnando un'aspettativa irrealizzabile".

