Rinvigorente tra il Calore - Facile trattamento estivo: metodo per la fabbricazione di gelati con solo cinque componenti

Assolutamente, il gelato è un piacere tutto l'anno, ma è praticamente obbligatorio d'estate. Non solo porta gioia, ma serve anche come una meritata pausa dal caldo.

L'estate in sé: abiti leggeri, barbecue sotto le stelle con gli amici, e il melodioso cinguettio degli uccelli. C'è tanto da apprezzare nell'atmosfera estiva. Tuttavia, il gelato si piazza al primo posto. Un'estate senza gelato è come un inverno senza neve.

Che sia in un'accogliente caffè italiano, presso il chiosco ai bordi della piscina, o tradizionalmente da una coppetta sul divano - il gelato è sempre il protagonista. Questa tentazione ghiacciata aggiunge un tocco fresco alla classica ricetta. Il dolce estivo al cioccolato riporta alla mente i ricordi di una famosa barra di cioccolato con rivestimento ghiacciato. Cioccolato che si scioglie in bocca, noccioline croccanti, e un ripieno di gelato delizioso. Con questo squisitezza, conquisterai non solo i tuoi ospiti.

Indulgenza Sana

La ciliegina sulla torta? La barra di gelato è composta solo da cinque ingredienti naturali e richiede pochissimo tempo per la preparazione. Questo ti lascia molto tempo libero in cucina, permettendoti di goderti il sole ancora di più prima di concederti un meritato fresco. Il dolce è ancora più delizioso perché viene anche con alcuni benefici per la salute.

La base del gelato è composta da banane - non preoccuparti, il frutto non sovrasta il sapore, serve solo a rendere la base del gelato irresistibilmente cremosa. Le banane sono ricche di potassio, magnesio e vitamine del gruppo B. Inoltre, lo zucchero naturale nel frutto fornisce dolcezza naturale. Diventa ancora più cremosa con l'aggiunta di burro di arachidi. Naturale ricco di proteine, grassi sani e numerosi vitamine e minerali.

L'intera cosa è coperta di cioccolato morbido. Questo rinforza il cuore e il cervello e promuove la circolazione del sangue. Con queste barre di gelato, stai letteralmente indulgenza in modo sano e delizioso - cosa si può chiedere di più?

Ricetta per le Barre di Gelato al Cioccolato

Ingredienti

4 banane mature

100g di burro di arachidi

70g di noccioline tritate

150g di cioccolato fondente

Un pizzico di sale

2 cucchiai di olio di cocco

Istruzioni

Sbucciare le banane, tagliarle a pezzetti e frullarle insieme al burro di arachidi usando un frullatore ad immersione fino ad ottenere un composto cremoso. Versare il composto in uno stampo quadrato rivestito con carta da forno. Assicurati di lisciare accuratamente la carta sui lati per evitare grinze e farla aderire al composto. Metti lo stampo nel freezer per almeno quattro ore, preferibilmente durante la notte, fino a quando il ripieno non è solido. Rompi il cioccolato fondente in pezzi e fallo sciogliere insieme all'olio di cocco in un bagno maria. Lascialo raffreddare a temperatura ambiente, mescolando occasionalmente. Metti un piatto con carta da forno nel freezer per raffreddarlo. Tritare grossolanamente le noccioline e aggiungerle al composto di cioccolato. Tira fuori il composto di gelato dal freezer e taglialo a barre. Rimetti in freezer per indurire. Le barre devono essere completamente congelate prima di rivestirle di cioccolato. Una volta che il cioccolato ha raggiunto la temperatura ambiente, tira fuori le barre e il piatto raffreddato con carta da forno dal freezer. Rivesti ogni barra individualmente con il composto di nocciola-cioccolato e mettili sulla carta da forno raffreddata. Una volta che tutte le barre sono state ricoperte di cioccolato, rimetti in freezer per far solidificare.

Questa alternativa salutare al gelato è principalmente composta da banane, garantendo una base cremosa ricca di potassio, magnesio e vitamine del gruppo B. Inoltre, l'aggiunta di burro di arachidi fornisce ulteriori proteine e grassi sani. (Altro, in termini di contenuto di grassi, per peso)

La morbida copertura di cioccolato su queste barre di gelato al cioccolato porta ulteriori benefici per la salute, poiché rinforza il cuore e il cervello e promuove la circolazione del sangue. (Altro, in termini di contenuto di grassi, per peso)

