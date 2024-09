- Face-off: Trump e Harris si impegnano in un dibattito aggressivo in televisione

I due candidati alla presidenza americana, Kamala Harris e Donald Trump, si sono scontrati in un'accesa discussione durante il loro primo confronto televisivo, incolpandosi a vicenda di aver distrutto il paese, di mancare di soluzioni valide per le questioni urgenti e di diffondere falsità. Trump ha costantemente definito Harris una "radicale di sinistra" e "marxista", mentre Harris ha sostenuto che Trump ignora i bisogni del popolo e cerca solo di distruggere gli altri.

Primo incontro

Questo è stato il primo incontro tra Harris e Trump sullo stesso palco - un evento significativo prima delle elezioni del 5 novembre. Dopo aver stretto la mano, Harris ha rivolto la parola a Trump come "Kamala Harris" nella sala degli eventi di Philadelphia. L'ostilità è iniziata subito.

Lamentele di disgregazione e disordine

Harris ha criticato Trump per aver lasciato il paese in uno stato di disfacimento nel 2021, caratterizzato dalla più alta disoccupazione dal Grande Depressione, dalla peggiore emergenza sanitaria in un secolo e dal più grave attacco alla democrazia americana dalla Guerra Civile. Ha affermato: "Quello che abbiamo ottenuto è il risanamento dei danni di Donald Trump".

Donald, tuttavia, ha criticato Harris e il presidente Joe Biden per aver portato il paese alla rovina durante il loro mandato. "Abbiamo un paese che crolla", ha affermato. Si è concentrato ripetutamente sull'immigrazione, sostenendo che Biden e Harris avevano lasciato entrare milioni di migranti e criminali non controllati. "Hanno annientato le fondamenta del nostro paese". Trump ha anche sostenuto la falsa affermazione secondo cui i migranti mangiano i animali domestici, dicendo: "A Springfield, mangiano i cani - le persone che entrano nel paese - mangiano i gatti e i cani dei residenti", senza fornire alcuna prova.

Proposta insolita

Harris ha accusato Trump di favorire i tagli fiscali per i ricchi e di ignorare i cittadini comuni. Ha sfidato il pubblico a partecipare a uno dei comizi di Trump. "Farò qualcosa di veramente strano e vi chiederò di partecipare a uno dei comizi di Donald Trump", ha detto rivolgendosi alla folla. Ai suoi comizi, avrebbero sentito affermazioni assurde, come quella secondo cui i mulini a vento causano il cancro. "L'unico argomento che non affronterà è voi", ha affermato Harris. Trump non ha piani per il popolo, ha sostenuto. Trump ha risposto sostenendo che nessuno partecipa agli eventi della campagna di Harris.

Trump ha accusato Harris di non avere un piano economico e di abbracciare il marxismo. "Ha distrutto il nostro paese con una politica da pazzi", ha dichiarato l'ex Presidente americano. Si sono accusati a vicenda di mentire più volte. Harris ha criticato Trump per ripetere lo stesso vecchio ritornello e diffondere "un mucchio di menzogne, lamentele e insulti". Gli americani sono stanchi di tutto questo, ha detto, invitando il paese a intraprendere un nuovo inizio, guardare avanti e concentrarsi sui bisogni del popolo americano.

Harris ha anche menzionato i suoi viaggi internazionali come Vicepresidente, incontrando il ridicolo dei leader mondiali e degli ufficiali militari che avevano collaborato con i repubblicani. "E dicono: sei un disonore".

Il dibattito, organizzato dalla rete televisiva ABC, è stata una prova per Harris. Con sole poche settimane in carica come candidata democratica, la 59enne era stata principalmente presente a eventi di campagna con presentazioni controllate. Nel dibattito contro Trump, ha dovuto dimostrare il suo valore senza un copione.

Tuttavia, Trump aveva partecipato a numerosi dibattiti televisivi, compresi quelli delle sue campagne del 2016 e del 2020. È uscito vittorioso dal suo ultimo confronto televisivo con Biden, che alla fine si è ritirato dalla corsa presidenziale a causa della sua disastrosa prestazione, lasciando a Harris il suo posto.

Il luogo

Il dibattito è stato trasmesso in diretta da uno studio senza pubblico a Philadelphia, la città più grande dello stato politicamente diviso della Pennsylvania. Non erano permessi promemoria o contatti con le rispettive squadre durante il dibattito; il microfono del parlante che non stava parlando era muto.

La corsa è serrata

Harris e Trump sono testa a testa nei sondaggi dell'opinione pubblica, entrambi cercando di conquistare gli elettori indecisi. Secondo un recente sondaggio, il 28% dei rispondenti era incerto su Harris, rispetto al 9% per Trump. Anche se la maggior parte degli americani ha un'idea chiara di cosa aspettarsi dal repubblicano, Harris e le sue posizioni sono molto meno note. Durante il dibattito, ha cercato di delineare i suoi obiettivi politici, compreso il suo tema principale dell'aborto. "Il governo, e certamente Donald Trump, non dovrebbero dettare ciò che una donna fa con il suo corpo", ha dichiarato, promettendo di rendere legge il diritto all'aborto se eletta. Tuttavia, Harris avrebbe bisogno di una maggioranza.concurrent

