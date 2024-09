- Fabio Stassi ottiene il premio Hermann-Kesten, assegnato dal PEN Centre

Per il suo impegno a favore della democrazia, il 62enne autore italiano Fabio Stassi riceverà il premio Hermann Kesten 2021 dal PEN Center Germania. La notizia è stata data dal centro, con sede a Darmstadt. Il vicepresidente di PEN, Najem Wali, ha spiegato la scelta come un riconoscimento della "coraggiosa resistenza di Stassi contro le tendenze neofasciste in Italia". La cerimonia di premiazione si terrà il 14 novembre al Teatro di Stato di Darmstadt.

Il premio, del valore di 20.000 euro, riconosce coloro che difendono, sostengono e sono imprigionati a causa di scrittori perseguitati, come dichiarato dal PEN Center Germania. È sostenuto dal Ministero della Scienza e dell'Arte dell'Assia. Tra i precedenti vincitori figurano Günter Grass, Anna Politkovskaya, Liu Xiaobo e Can Dündar.

Inoltre, verrà assegnato anche un premio di incoraggiamento. Il premio Kesten di incoraggiamento, assegnato ogni due anni, onora la rivista letteraria internazionale "Words Without Borders". Del valore di 5.000 euro, riconosce istituzioni o organizzazioni che sostengono gli scrittori imprigionati. "Words Without Borders" fornisce accesso alla letteratura a livello mondiale per i lettori di lingua inglese.

PEN rappresenta Poeti, Essayisti, Narratori. L'associazione degli scrittori, fondata 100 anni fa, promuove la letteratura, la libertà di espressione e la comprensione internazionale.

