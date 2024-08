Faber: "Sono disgustato dal modo in cui ti comporti"

Per la sua spinta a tagliare l'aiuto militare all'Ucraina, il Presidente della Sassonia Michael Kretschmer affronta le critiche del Bundestag. "Mi disgusta come un Presidente della Regione stia utilizzando la lotta per la sopravvivenza delle donne e degli uomini ucraini per la sua campagna elettorale regionale," dice Markus Faber, presidente del Comitato per la Difesa. Le consegne di armi tedesche aiuterebbero l'Ucraina a difendersi. Non lo farebbero per bramosia di guerra, "ma perché non vogliono vivere in una grande Bucha dove l'esercito russo uccide, tortura e stupra a caso," ha aggiunto Faber.

14:41 ISW: L'Ucraina sorprende operativamente la Russia a KurskLa mancanza di una risposta coerente da parte della Russia all'incursione dell'Ucraina nella regione di Kursk e il ritmo apparentemente rapido dell'avanzata ucraina suggeriscono che le forze ucraine hanno ottenuto una sorpresa operativa lungo il confine con la Russia, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Negli ultimi uno e mezzo anni di guerra in Ucraina, è stato difficile per entrambe le parti sorprendere il nemico a causa del campo di battaglia spesso confuso in Ucraina. Gli analisti affermano che il Cremlino cercherà di riprendere il territorio russo catturato dalle forze ucraine nella regione di Kursk. Ulteriori avanzamenti dell'Ucraina in Russia rappresenterebbero un colpo strategico per i decenni di sforzi di Vladimir Putin per stabilizzare e garantire la Russia e il suo revival geopolitico.

14:14 Kretschmer chiede riduzione dell'aiuto militare all'UcrainaIl Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina nel mezzo della disputa sul bilancio federale. "Non possiamo più assumirci i fondi per le armi all'Ucraina che verranno utilizzate e non porteranno a nulla," ha detto Kretschmer alla rete editoriale tedesca. "Tutto deve essere proporzionato. Sì, diamo supporto, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti." Kretschmer fa riferimento all'aumento del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del corona nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi di euro. Ora siamo a 480 miliardi di euro eppure la coalizione a semaforo non riesce a trovare un accordo sul bilancio," critica il politico della CDU. "Questo dimostra che tutto è fuori controllo. Soldi dei cittadini intorno a 50 miliardi di euro, migrazione decine di miliardi, aiuti militari decine di miliardi. Non funzionerà."

13:52 Ucraina: Polizia ordina l'evacuazione di circa 20.000 persone nella regione di frontiera di SumyLe autorità ucraine hanno emesso un ordine di evacuazione per circa 20.000 persone nella regione orientale di Sumy, confinante con la Russia. L'ordine riguarda 28 località sotto "fuoco nemico", ha spiegato la polizia sul servizio online Telegram. Le forze di sicurezza locali sono già dispiegate per accompagnare la misura. La regione di Sumy confina con la regione russa di Kursk, dove le forze ucraine sono entrate martedì.

13:22 La Russia rinforza le truppe nella regione di confine contesa di KurskDopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione di confine meridionale russa di Kursk, il Ministero della Difesa a Mosca sta dispiegando unità per rinforzare le sue forze. Colonne di lanciarazzi Grad, artiglieria e carri armati vengono trasferite nella regione, secondo l'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero. Le autorità locali riferiscono che i combattimenti con le truppe ucraine infiltrate continuano. "I combattimenti continuano a poche decine di chilometri dalla città di Kursk e dalla centrale nucleare vicina," ha detto un funzionario locale sul servizio di messaggistica Telegram.

12:57 Mangott sugli obiettivi di Kyiv a Kursk: "Terza ragione: uno schiaffo umiliante per Putin"Gli osservatori sospettano che l'attacco dell'Ucraina al territorio russo sia un tentativo di acquisire territorio come leva nelle trattative. Lo scienziato politico Gerhard Mangott non crede che le truppe di Kyiv riusciranno a mantenere qualsiasi territorio catturato, ma suggerisce che ci possano essere altri motivi dietro l'incursione.

12:34 Zelensky: Quattro morti dopo l'attacco russo a un supermercato a KonstantinovkaAlmeno quattro persone sono morte e 24 sono rimaste ferite in un attacco dell'artiglieria russa alla città di Konstantinovka nella regione contesa orientale ucraina di Donetsk, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla piattaforma X. Il governatore di Donetsk, Vadym Filashkin, ha riferito che la città è stata colpita dal fuoco dell'artiglieria russa. Immagini pubblicate dal governatore su Telegram mostrano una densa colonna di fumo nero che si alza dall'edificio distrutto. La radio NV ha pubblicato immagini del supermercato in fiamme e dei danni circostanti. Le conseguenze esatte dell'attacco sono ancora poco chiare. "L'attacco al supermercato di Konstantinovka è un altro caso di terrore russo. La guerra contro i civili è l'unica cosa che sanno fare," ha detto il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, su Telegram. Konstantinovka viene regolarmente presa di mira dalle forze russe. In un attacco russo a un mercato locale a Konstantinovka nel settembre 2023, 17 persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite.

11:53 Il Ministero della Situazione di Emergenza russo dichiara l'emergenza federale a KurskIl Ministero della Situazione di Emergenza russo ha dichiarato un'emergenza federale nella regione di Kursk al confine con l'Ucraina. Secondo il governo di Mosca, le forze russe a Kursk continuano a respingere l'avanzata delle unità ucraine. L'agenzia di stampa statale RIA ha riferito questo, citando il Ministero della Difesa. Circa un migliaio di soldati ucraini avevano apparentemente infiltrato la zona martedì, secondo le dichiarazioni russe.

11:32 Video mostra camion militari russi bruciati a KurskUn video pubblicato sui social media e verificato da Reuters mostra un convoglio di camion militari russi bruciati nella regione russa di Kursk. I veicoli sono visti lungo una strada. Il video mostra circa 15 camion, inclusa una con la marcatura 'Z', che è il simbolo utilizzato in Russia per la sua "operazione militare speciale" in Ucraina. Reuters è stata in grado di verificare la posizione nel video come il villaggio di Oktyabrskoye in base a edifici, alberi e layout delle strade. Tuttavia, non è stato possibile determinare esattamente quando il video è stato girato.

10:55 Mezzi di informazione: Esplosione a catena a Lipetsk distrugge 700 bombeUn attacco con drone a un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk ha scatenato una serie di esplosioni, distruggendo più di 700 bombe, secondo una fonte dell'agenzia di intelligence ucraina "The Kyiv Independent". In precedenza, le autorità russe avevano riferito che un attacco con drone nella regione aveva causato un incendio in un aeroporto militare e danneggiato una struttura energetica. La fonte ha detto a "The Kyiv Independent" che aerei da combattimento e elicotteri erano stazionati nell'aeroporto. Non è noto quanti siano stati danneggiati o distrutti nell'attacco.

10:35 Kiev rivendica l'attacco all'aeroporto militare di LipetskIl'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco a un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk durante la notte. L'attacco ha danneggiato scorte di bombe guidate, causando un grande incendio e diverse esplosioni, ha detto l'esercito ucraino sul servizio di messaggistica Telegram. All'aeroporto erano stazionati aerei da combattimento russi dei tipi Su-34, Su-35 e MiG-31. Lipetsk si trova a est della regione di confine di Kursk, più profondamente nel territorio russo.

10:08 Munz: "I russi non sono in grado di contrattaccare"Dalla data dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, l'Ucraina si è difesa sul proprio territorio. Ma negli ultimi tre giorni, le truppe hanno anche attaccato nella regione di confine russa di Kursk. Il corrispondente di ntv Mosca Rainer Munz spiega perché questa offensiva a sorpresa crea diversi problemi per la leadership militare russa.

09:44 Attivista per i diritti umani: la Russia sta regredendo all'epoca di StalinOleg Orlov, attivista per i diritti umani rilasciato in uno scambio di prigionieri dalla detenzione russa, critica l'entità della repressione nella Russia odierna in un'intervista all'agenzia di stampa AP. Orlov afferma che sotto il presidente russo Vladimir Putin le persone vengono imprigionate per aver criticato le autorità, una cosa non vista dai tempi del dittatore sovietico Joseph Stalin. "Stiamo scivolando indietro nell'epoca di Stalin", dice il co-presidente di Memorial, una delle più antiche e note organizzazioni per i diritti umani in Russia, premio Nobel per la pace nel 2022. Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di prigione in febbraio per aver criticato la guerra russa in Ucraina in un articolo. Il suo rilascio nello scambio di prigionieri tra Russia, Bielorussia e diversi paesi occidentali lo ha sorpreso completamente.

09:00 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite russeLo stato maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 588.540 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.030 nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kiev sostiene anche che tre carri armati, 49 sistemi d'artiglieria e due sistemi di difesa aerea sono stati distrutti. In totale, l'Ucraina afferma che la Russia ha perso 8.434 carri armati, 16.536 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.325 droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'offensiva su larga scala. Le stime occidentali mettono le perdite più basse, ma anche queste sono probabilmente cifre minime.

08:19 Notizie: Incendi di massa a Rylsk, regione di KurskEsplosioni intense e incendi di massa sono stati segnalati durante la notte nella città di Rylsk nella regione russa di Kursk, secondo "The Kyiv Independent", citando rapporti sui canali Telegram in lingua russa. I residenti del villaggio di Stepanovka hanno riferito di aver sentito quattro esplosioni. La causa delle esplosioni è ignota. La città di Rylsk si trova a circa 35 chilometri dal confine russo-ucraino.

07:37 Russia: stato di emergenza dopo l'attacco al campo d'aviazione militareMassive esplosioni sono avvenute dopo un attacco con drone ucraino a un campo d'aviazione militare vicino a Lipetsk. È stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Lipetsk per far fronte alle conseguenze delle esplosioni, ha annunciato il governatore Igor Artamonov su Telegram. Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare sono stati evacuati. Il trasporto pubblico a Lipetsk e nelle aree circostanti è stato sospeso. Sei persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi.

06:52 Notizie: Esplosione dopo l'attacco ucraino al CrimeaUn'esplosione è avvenuta nella penisola ucraina di Crimea occupata dalla Russia, secondo "Ukrainska Pravda", citando i rapporti Telegram. Il governatore russo della città di Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, ha scritto su Telegram che le forze della flotta del Mar Nero e la difesa aerea hanno respinto un attacco delle forze ucraine a Sevastopol, distruggendo tre droni. Inoltre, la difesa aerea russa è stata segnalata come aver abbattuto un missile da crociera ucraino Neptune sul mare vicino a Sevastopol. Il canale Telegram "Crimeawind" riferisce di colpi e di una forte esplosione a Chornomorskyi, nonché del lavoro della difesa aerea russa nella zona dell'aeroporto di Belbek. Una colonna di fumo nero è stata segnalata sopra l'aeroporto e un forte odore di incendio è stato segnalato nella zona costiera della città, secondo il canale Telegram "Crimeawind", citando gli abbonati. Non sono state fornite informazioni su eventuali vittime.

06:05 News: Incendio in una base aerea militare nella regione russa di LipetskÈ divampato un incendio in una base aerea militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass. La causa dell'incendio non è stata specificata inizialmente. Poco prima, il governatore locale ha annunciato evacuazioni a causa di un "massiccio" attacco con droni vicino alla città di Lipetsk, che ha causato esplosioni e blackout, secondo Igor Artamonov su Telegram. È stato dichiarato lo stato di emergenza nel distretto di Lipetsk e quattro villaggi vengono evacuati. Alcuni dei villaggi menzionati sono situati vicino a una base aerea fuori dalla città. Non ci sono state segnalate vittime, secondo il suo resoconto. Le autorità ucraine non avevano segnalato attacchi nella regione. Lipetsk si trova a circa 300 chilometri dal confine ucraino.

05:02 Putin apparentemente ignora l'accumulo di truppe ucraine vicino al confine russo

Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, potrebbe aver ignorato i segnali di intelligence che le forze ucraine si stavano concentrando vicino al confine con la regione di Kursk, secondo Bloomberg che cita una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine con la regione di Kursk l'6 agosto, portando il conflitto sul territorio russo. Secondo il report, le forze ucraine hanno iniziato a concentrarsi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 La metà dei tedeschi teme l'escalation del conflitto con la Russia a causa dei missili USA

Il governo tedesco e statunitense hanno concordato che gli Stati Uniti stazioneranno sistemi d'arma a lungo raggio, come i missili da crociera Tomahawk, in Germania dal 2026, in grado di raggiungere i bersagli in Russia. La metà dei tedeschi si aspetta che questo dispiegamento peggiori il conflitto con la Russia, secondo un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke. Il 50% dei rispondenti ha concordato che il dispiegamento di armi a lungo raggio statunitensi in Germania avrebbe portato a un'ulteriore escalation, mentre il 38% non lo ha fatto e il 12% è stato indeciso. Il 44% ha visto positivamente il dispiegamento, mentre il 42% ha avuto una visione negativa e il 14% è stato indeciso.

01:14 Il Ministro-Presidente Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina

Il Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, data la situazione del bilancio federale. "Non possiamo più permetterci di fornire armi all'Ucraina che verranno consumate e non otterranno nulla. Tutto deve essere proporzionato," ha detto Kretschmer all'agenzia di stampa tedesca. "Sì, supporto, ma si può vedere che stiamo raggiungendo i nostri limiti." Kretschmer ha fatto riferimento all'aumento del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del COVID-19 nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi di euro. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione a semaforo non riesce a concordare il bilancio. Questo dimostra che tutto è fuori controllo."

23:35 Kiesewetter: l'avanzata dell'Ucraina è legalmente e strategicamente giustificata

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter vede l'ultima offensiva militare dell'Ucraina sul territorio russo come legalmente e strategicamente giustificata. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente legalmente giustificata sotto il diritto di autodifesa" e "militarmente strategica", ha detto Kiesewetter al Tagesspiegel. Secondo l'esperto della difesa della CDU, l'avanzata delle truppe ucraine mira a impegnare le forze russe nella regione di Kursk e infliggere loro pesanti perdite. "Questo può alleggerire la pressione su altri fronti, poiché la Russia deve impegnare o riassegnare le forze a Kursk", ha aggiunto.

22:30 Pentagono: l'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk è in linea con la politica degli Stati UnitiL'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk è "in linea con la nostra politica", dice la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, secondo il portale delle notizie "Kyiv Independent" in una conferenza stampa. Quando le viene chiesto se l'Ucraina può utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh risponde che gli Stati Uniti "hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio per difendersi dagli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy per oltre 245 chilometri, che è stata soggetta ad attacchi russi quotidiani dalla sua liberazione ad aprile 2022. L'Ucraina sta prendendo misure "per proteggersi dagli attacchi" e sta operando "all'interno del quadro della politica degli Stati Uniti, dove può utilizzare le nostre armi, i nostri sistemi e le nostre capacità", dice Singh.

Singh dice che spetta all'Ucraina parlare delle proprie operazioni. Quando le viene chiesto fino a dove l'Ucraina può attaccare, Singh dice che gli Stati Uniti "non sostengono gli attacchi a lungo raggio". Tuttavia, si rifiuta di specificare la distanza esatta. "Non sto tracciando una mappa circolare di dove possono colpire e dove no, ma siamo stati molto chiari con gli ucraini", dice.

22:09 Il deputato europeo De Masi chiede "una cessazione del fuoco e trattative il prima possibile"Dopo l'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk, il deputato europeo Fabio De Masi chiede "una cessazione del fuoco e trattative il prima possibile". L'Ucraina ha "gravi problemi nella difesa del proprio territorio", dice De Masi al Tagesspiegel. Avanzare "profondamente nel territorio russo" ha senso solo "se l'obiettivo dell'Ucraina è rafforzare la dinamica dell'escalation". I rischi sono enormi, dice. "Considerate, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la supremazia dell'escalation."

21:50 Autorità della Regione di Kursk Segnalano Almeno Cinque Morti CiviliLe truppe russe stanno combattendo contro un'incursione ucraina per il terzo giorno consecutivo, secondo Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di avanzare ulteriormente verso Kursk, afferma il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di confine ucraina di Sumy. Il ministero della Salute russo riferisce che 66 civili, tra cui nove bambini, sono rimasti feriti dal inizio dell'incursione ucraina. Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, tra cui due medici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'incursione.

21:30 Borrell dell'UE: Regime di Lukashenko Coinvolto in Espulsioni Illegali di Bambini UcrainiIl regime bielorusso è complice nella guerra della Russia contro l'Ucraina, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Oltre al sostegno politico, militare e logistico, la Bielorussia ha contribuito alle espulsioni illegali di bambini ucraini dalle terre temporaneamente occupate. Dal 2021, il regime ha anche orchestrato la pressione migratoria sui confini esterni dell'UE, secondo un comunicato del Servizio per l'Azione Esterna dell'UE.

L'avanzata sorpresa dell'Ucraina nella regione di frontiera russa di Kursk ha sollevato preoccupazioni per una possibile guerra cibernetica, poiché gli analisti temono una possibile ritorsione russa nel campo digitale.

La mancanza di una coerente risposta russa all'incursione ucraina a Kursk evidenzia anche le potenziali vulnerabilità di entrambe le parti in una possibile guerra cibernetica, poiché entrambe le parti dipendono pesantemente dall'infrastruttura digitale per comunicare, coordinare e acquisire un vantaggio.

